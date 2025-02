Spekulatív befektetési alapok játszótere lett a földgázpiac – Európa után Amerika következik?

Az amerikai földgázpiacon egyre inkább megismétlődni látszik az európai spekulációs hullám: a hedge fundok (spekulatív befektetési alapok) és egyéb nagy befektetők hónapok óta rekordmennyiségben vásárolják a gázpiaci határidős és opciós szerződéseket, miközben a kínálati oldalon csökkenő készletek és növekvő kereslet hajtja az árakat. Az amerikai gáztőzsde árjegyzése a tavalyi mélypontról már több mint két és félszeresére emelkedett, a nettó long pozíciók pedig 2017 óta nem látott szinten vannak. Európában nemrég hasonló folyamatok vezetett hirtelen áreséshez a TTF gáztőzsdén – vajon az amerikai piacon is elérkezhet a fordulópont?

John Kemp gázpiaci szakértő szerint az elmúlt hónapokban a fedezeti alapok és más nagy befektetők példátlan mértékben növelték spekulatív pozícióikat az amerikai földgázpiacon.

A február 18-át megelőző egy hét alatt például 612 milliárd köbméternyi gázvásárlásnak megfelelő mennyiséget halmoztak fel határidős és opciós szerződésekben. Ez a tendencia már november óta tart: a piaci szereplők az elmúlt 15 hétből 13-ban nettó vevők voltak és összesen 3970 milliárd köbméternyi földgázpozíciót nyitottak.

Ezzel a nettó long (azaz áremelkedésre játszó) pozíciók értéke 3586 milliárd köbméterig nőtt, ami 2017 óta nem látott csúcs, és 2010 óta a legmagasabb értékek közé tartozik.

A befektetők erőteljesen bíznak a földgáz árának emelkedésében, amit az is jól mutat, hogy

a long pozíciók több mint 3,3-szorosan felülmúlják a short (az árcsökkenésre játszó) pozíciókat.

Ez az egyoldalú piaci eloszlás azonban növeli a volatilitást és a hirtelen árzuhanás kockázatát, mivel ha a trend megfordul, a tömeges pozíciózárások – vagyis a spekulatív tőke gyors kivonása – drasztikus áresést idézhet elő, ahogyan azt korábban az európai piacon is láthattuk.

És mi van a háttérben?

A tavalyi évben történelmi mélypont közelében járt az amerikai földgáz árjegyzése. Márciusban mindössze 1,75 dollár volt a földgáz határidős ára (MMBtu-ban kifejezve).

Az MMBtu (Million British Thermal Units) az energia mérésére szolgáló mértékegység, amelyet elsősorban az amerikai földgázpiacon használnak. Egy BTU az az energiamennyiség, amely szükséges ahhoz, hogy egy font (kb. 0,454 kg) vizet 1 Fahrenheit-fokkal (kb. 0,556 °C) melegítsünk fel. Az MMBtu tehát egymillió ilyen brit hőegységet jelent.



Az amerikai gáztőzsdén az árakat dollár/MMBtu formában jegyzik, míg Európában euró/MWh az irányadó, ezért a két piac közötti összehasonlításhoz konverzió szükséges.

AZ ALACSONY FÖLDGÁZÁR ARRA ÖSZTÖNÖZHETTE AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓKAT, HOGY GÁZRA VÁLTSANAK SZÉN HELYETT, HISZEN OLCSÓBBÁ VÁLT GÁZBÓL VILLAMOSENERGIÁT TERMELNI.

Másrészt az alacsony gázpiaci árakra reagálva az amerikai földgázipari vállalatok visszafogták a kitermelésüket, mert az alacsony árak mellett nem érte meg teljes kapacitáson működniük.

A földgázkészletek is gyorsan csökkentek: október 1. óta 1494 milliárd köbméter gázt használtak fel az Egyesült Államok tárolóiból, míg az elmúlt tíz év átlaga erre az időszakra 1230 milliárd köbméter volt. Bár egy évvel ezelőtt még jelentős többlet mutatkozott a földgáztárolókban (410 milliárd köbméter), de

mára 80 milliárd köbméterrel a tízéves átlag alatt járnak a készletek.



Ehhez társult az idei, Észak-Amerikában tapasztalható hidegebb időjárás és az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjának felfutása, ami további nyomást helyezett a belföldi kínálatra.

Ezek eredményeként a tavaly márciusi mélypont óta

az amerikai földgáz ára több mint két és félszeresére emelkedett, és jelenleg 4 dollár körül mozog.

Déjà vu

Az európai földgázpiacon is hasonló folyamatok zajlottak le nemrég. Ahogyan a Portfolio korábban megírta, az európai piacon is nagymértékű spekulatív pozíciók halmozódtak fel február elejére, amelyek jelentős ármozgásokat eredményeztek a holland TTF gáztőzsdén. Ennek fő oka az ellátási bizonytalanság volt. A holland TTF gáztőzsdén például három nap alatt 17%-kal esett a gáz ára, részben azért, mert a befektetők tömegesen kezdték lezárni a korábban rekordmagas szintre emelkedett spekulatív vételi pozícióikat. Ennek hátterében állhatott az a piaci várakozás is, hogy az EU döntéshozói esetleg újra bevezethetik a gázársapkát vagy lazíthatják a kötelező gáztároló-feltöltési előírásokat, ami mérsékelheti a keresletet.

Még így is nagyon diszkont áron adják az amerikai földgázt

Az infláció hatását figyelmen kívül hagyva, a jelenlegi földgázárak az 1990 óta kialakult árszintek alsó negyedében helyezkednek el, ami viszonylag alacsonynak számít. Ezzel szemben 2005 decemberében az amerikai gáztőzsdén a földgáz ára elérte a 15,78 dollárt MMBtu-nként, amely árszint azóta is a történelmi csúcsot jelenti.

Ez a jelentős áremelkedés több tényező együttes hatásának volt köszönhető. Az egyik fő ok a 2005-ös hurrikánszezon, különösen a Katrina és Rita hurrikánok pusztítása, amelyek súlyosan károsították a Mexikói-öbölben található gázkitermelő létesítményeket és infrastruktúrát. Ez jelentős termeléskiesést eredményezett, ami szűkítette a kínálatot.

