Megszólalt a Magyar Telekom menedzsmentje a kirobbanó gyorsjelentés után

Várt feletti eredmények, magas részvényesi készpénz-visszajuttatás és változó osztalékpolitika – számos pozitívumot lehet találni a Magyar Telekom tegnap, piaczárást követően közzétett negyedéves gyorsjelentésében. A befektetők körében kedvező fogadtatásra találtak a számok és a bejelentések, az árfolyam nagyot emelkedett reggel a nyitást követően. Az eredményeket bemutató tájékoztatón Rékasi Tibor vezérigazgató és Daria Dodonova gazdasági vezérigazgató-helyettes beszélt a tavalyi évről és az idei kilátásokról.

Rékasi Tibor vezérigazgató az évet értékelve kiemelte a hatékonyság fontosságát, hogy olyan működési modell kell, ami rugalmassá tesz, hiszen az utóbbi években sok olyan környezeti változás volt, amire nem számított korábban a vállalat, mint a Covid vagy a geopolitikai kockázatok.

Az ellenállóképesség kulcsfontosságú

– mondta a cégvezető. Hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia és az adatvezérelt működés eddig is a stratégia része volt és továbbra is folyamatosan keresi a vállalat azokat az üzleti modelleket, módokat, amellyel hasznosítani tudják.

A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy az adathasználat évről évre nő, egy ügyfél átlagos adathasználata 2024-ben 13,2 GB volt, a teljes hálózaton a mobil adatforgalom 19 százalékkal, a vezetékes adat 23 százalékkal nőtt. A növekvő adatigény közepette a Telekom egy jelentős mobilhálózati modernizációs programot vitt véghez 2020 és 2024 között, hatalmas program volt, 3600 bázisállomást modernizált és korszerűsített. 2024-ben 74 százalékra nőtt az 5G-lefedettség, a metróvonalakon is, a Balatonnál pedig 90 százalék felett van. Belátható időn belül az ügyfelek nagy része 5G-képes mobiltelefonnal fog rendelkezni – tette hozzá Rékasi Tibor.

A vezetékes hálózat fejlesztése is lezajlott, folytatódott a hálózatépítés, 200 ezer új gigabites hozzáférési pont jött létre, 3,8 millió otthon és háztartás számára kínál gigabites sebességet a Telekom és 2025-ben újabb 250 ezer hozzáférési pont építését tervezi a vállalat.

Ami a szolgáltatásokat illeti, a Megenta1 829 ezer lakossági ügyféllel, közel 55 ezer üzleti ügyféllel rendelkezik, az alkalmazás penetrációja pedig magas, 77 százalék. Az AI-ügyfélszolgálat, a Vanda minden negyedik ügyfélszolgálati kérdést old meg. A lineáris televízió előfizetői száma 1,4 millió volt, ami a streaming felfutása mellett erős szám – mondta el Rékasi Tibor. Tavaly lezárult a műholdas televízió szolgálatás kivezetése, ezzel is egyszerűsödik a modell – tette hozzá a cégvezető.

Az ügyfélkiszolgálásban egy teljes IT-architektúra váltást fejezett be a Telekom, kiváltva a korábbi CRM-rendszert a hatékonyság érdekében, és ezzel új szolgáltatásokat tud bevezetni, mint a Telekom kosár.

Daria Dodonova gazdasági vezérigazgató-helyettes a tavalyi évi pozitív hatásokkal kapcsolatban kiemelte az inflációkövető díjkorrekciót, valamint a távközlési szektort érintő különadók megszüntetését, emellett hozzátette, hogy az energiaárakban pozitív tendenciák látszanak. Az inflációkövető díjkorrekciónak nagy szerepe volt a bevételek növekedésében, de nem az egyetlen tényező volt – mondta el.

Nem csak teljesítette a Telekom a 2024-re kitűzött célokat, de túl is teljesítette azokat. A rekord magas EBITDA AL növekedésében a bevételnövekedés mellett a közműadó eltörlése, árcsökkenések és a költségkontroll is szerepet játszott. A leginkább várt szám a módosított nettó eredmény, mivel ez az osztalékfizetés alapja, ennek növekedése az EBITDA AL javulása mellett a kamatok csökkenésének volt köszönhető. A szabad cash flow is magasan a célok felett alakult – mondta el a gazdasági vezérigazgató-helyettes.

A 2023-as év után 41,6 milliárd forint osztalékot fizetett ki a Magyar Telekom és 22,3 milliárd forintnyi részvény vásárolt vissza, 1,7 milliárd forintnyi részvény-visszavásárlás el lett halasztva, ezt még a következő közgyűlésig lehetőség van véghezvinni. A 2024-es év után a közgyűlésnek 90,9 milliárd forint osztalékot javasol az igazgatóság és 39,1 milliárd forintnyi saját részvény-visszavásárlást.

A 2025-ös kilátásokkal kapcsolatban Daria Dodonova elmondta, hogy a Telekom folytatja a hálózatfejlesztéseket, a kereskedelmi momentum pedig segítheti a növekedés. A bevételek 1-3 százalék közötti mértékben emelkedhetnek, de a költségek is emelkednek, viszont a táközlési különadó kivezetése segíti az eredményeket, 12-15 százalék közötti növekedés jöhet az EBITDA AL tekintetében. Azt, hogy a 3,7 százalékos inflációkövető díjkorrekció mellett miért csak 1-3 százalékos bevételnövekedést vár a menedzsment, azzal magyarázta a gazdasági vezérigazgató-helyettes, hogy a díjkorrekció csak az előfizetésekre vonatkozik, nem minden bevételi streamre.

A passzív infrastruktúra leválasztásával kapcsolatban Daria Dodonova elmondta, hogy a Telekom az egyetlen, amely nem különálló cégként működteti az infrastruktúrát, és a cég követni szeretné a trendeket, de ez még a közgyűlési döntés kérdése is.

A részvényesi készpénzvisszajuttatásról szóló javaslatról az igazgatóság dönt, ezt pedig a lezárt üzleti év üzleti fejlődése határozza meg, a tavalyi év erős volt, masszív árfolyamemelkedéssel, ezért döntött a felső határ mellett a vezetőség – tette hozzá a cég osztalékpolitikájával kapcsolatban.

