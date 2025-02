Itt vannak az első európai piaci reakciók a kereskedelmi háborúra

Portfolio 2025. február 27. 10:25

Elsősorban Donald Trump friss lépései határozhatják meg ma a piaci hangulatot, tegnap ugyanis az amerikai elnök bejelentette, hogy vámokat vet ki az EU-ra. Emellett azt is bejelentette, hogy egy újabb hónappal elhalasztja a Kanadára és Mexikóra kivetett 25%-os büntetővám bevezetését, ennek hatására javult valamelyest tegnap a kép az amerikai tőzsdéken. Ugyancsak befolyásolja a hangulatot a rengeteg befektető által közelről figyelt Nvidia gyorsjelentése - a chipgyártó verte a várakozásokat és kifejezetten pozitívan nyilatkoztak a kilátásokkal kapcsolatban. Ezeken túl fontos adatok is érkeznek: délelőtt jön az euróövezeti gazdasági hangulatindex, később az amerikai tartós javak rendelésállománya és új munkanélküli segélykérelmek száma érkezik.



Ázsiában bizonytalan mozgásokat láthattunk, Európában kisebb esés van kibontakozóban, szektorszinten elsősorban az autógyártókat ütik, ami nem meglepő, hiszen Trump elnök tegnapi bejelentésében külön kiemelte, hogy az autógyártókat is érinteni fogják az EU-ra kiszabandó vámintézkedések.