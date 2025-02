Recesszióba kerülhet az USA? Mélyponton az amerikai-ukrán kapcsolatok? A piacok egy másik filmet néznek

Portfolio 2025. február 28. 22:02

Eséssel indult a nap az európai tőzsdéken, ami annak tudható be, hogy Donald Trump tegnap bejelentette, hogy március 4-én életbe lép a Mexikóra és Kanadára kivetett 25%-os vám, valamint további 10%-os vámot helyez kilátásba a kínai importra, mivel ezekből az országokból továbbra is nagy mennyiségben áramlik be "halálos kábítószer" az Egyesült Államokba. A kriptodevizák piacát már erősen megütötték a hírekre, bezuhant a bitcoin. Ebben a hangulatban eséssel zárta a napot a magyar tőzsde.



A nap legjobban várt adata az amerikai PCE-inflációs adat volt, amely a várakozásoknak megfelelően alakult. Az adatközlést követően egy kisebb felpattanást láthatunk a piacokon, korrigálnak a kriptók is. Az Atalanta Fed GDP előrejelzése és a Trump-Zelenszkij találkozó sikertelensége átmenetileg idegességet hozott, aztán megvették a részvényeket.