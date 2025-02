Veszteséges, de mégis nyereséges a 4iG

Portfolio 2025. február 28. 19:43

Kétszámjegyű növekedésről számolt be a bevétel és a távközlési cégeknél kiemelten figyelt eredményességi mutató, az EBITDA szintjén is a 4iG a negyedik negyedévre és a teljes 2024-es évre - derül ki a cég ma este közzétett gyorsjelentéséből. A bevételek többségét adó távközlési szegmensben javult az egy előfizetőre jutó bevétel és bővült a kereslet a mobil üzletágban, ami segítette a növekedést a cég közleménye szerint. Az átfogó eredmény továbbra is nagy mínuszt mutat az egyszeri tételek, valamint a korábbi akvizíciókhoz kapcsolódó átértékelések következtében, ezektől megtisztítva azonban nyereséges lett a 2024-es év.