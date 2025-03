Elárulta a Netrisk, kik eddig a lakásbiztosítási kampány legnagyobb nyertesei

Komoly érdeklődéssel indult a lakásbiztosítási kampány a Netrisk adatai szerint, eddig háromszor annyian hasonlították össze, és kötötték újra lakásbiztosításukat a márciusi kampány ingyenes felmondási lehetőségének köszönhetően, mint tavaly. A kampány eddigi nyertesei közé sorolható a Groupama mellett a K&H és az Uniqa is, együttesen ez a három biztosító vitte el eddig a kötések 59 százalékát. A témával részletesen is foglalkozunk keddi Biztosítás 2025 konferenciánkon, az utolsó közönséghelyek még elérhetők.

Az átlagos díj az új lakásbiztosításoknál alig több mint 36 ezer forint, ami mindössze 0,6 százalékos drágulást, gyakorlatilag stagnálást jelent éves szinten. Az első adatok szerint

az ügyfelek 69 százaléka váltott biztosítót, míg 31 százalék a jelenlegi biztosítójánál marad,

de kedvezőbb feltételekkel köt új szerződést. A Netrisk arra is felhívja a figyelmet, hogy éves fizetési ütemmel, és átutalásos vagy bankkártyás fizetéssel kaphatják az érintettek a legkedvezőbb díjakat - közölte az alkuszcég.

„A kampány első napjaiban két és félszer többen kalkuláltak, és háromszor annyian váltottak biztosítót, mint tavaly. A lakásbiztosítási piac minden szereplője komolyan készült a kampányra, a biztosítók például extra kedvezményeket és ajándékfedezeteket is nyújtanak. Számítottunk rá, hogy a legelső, tavalyi kampányt követően idén még tudatosabbak, még aktívabbak lesznek az ügyfelek. Ez köszönhető egyrészt a fokozódó biztosítói versenynek, illetve annak is, hogy egyre többen online keresik meg a számukra legkedvezőbb ajánlatot” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója, aki a Portfolio keddi Biztosítás 2025 konferenciáján előadást fog tartani, és részt vesz a lakásbiztosítási kampányról szóló panelbeszélgetésben.

Beindult az árverseny

Már most is látszik, hogy a biztosítók jelentős árversenyben vannak, de további díjcsökkenés is elképzelhető a követkető napokban. „Akárcsak a tőzsdén, akár óránként változhatnak a kapott ajánlatok, hiszen a korábbi kötelező felelősségbiztosítási kampányokkal ellentétben a biztosítók itt bármikor változtathatják az áraikat. A változásokat az online összehasonlító oldalak valós időben mutatják is” – tette hozzá.

A lakásbiztosítási díjak mértéke az ingatlan típusától is függ: egy társasházi vagy panellakás éves díja átlagosan 22 ezer forint, míg egy családi házé mintegy 46 ezer forint. Az első adatok szerint az ügyfelek 69 százaléka váltott biztosítót, míg 31 százalék a jelenlegi biztosítójánál marad, de kedvezőbb feltételekkel köt új szerződést.

Vannak olyan lakóingatlan-tulajdonosok, akik az árverseny és az új lakásbiztosítási csomagok eredményeként a felére csökkenthetik az eddig díjat, miközben az esetleges káreseményekre nyújtott biztosítási összegeket és a fedezeteket nézve növekedést érhetnek el. Azaz olcsóbban, sokkal jobb tartalmú biztosítást lehet kötni. Az első napok adataiból, az is látszik, hogy tavaly is kelendőek voltak, de most még népszerűbbek a jegybank kritériumrendszerének megfelelő Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO).

Többen kérnek helyet a piacon maguknak

Besnyő Márton szerint még nagyon a kampány elején járunk, de egyértelműen látszik, hogy a fokozódó verseny hatására a piaci koncentráció csökkent. Az első kampány előtt a négy nagy hagyományos lakásbiztosító – az Alfa, az Allianz, a Generali és a Groupama – részesedése még 83 százalékos volt, ami a tavalyi kampányt követően 69 százalékra csökkent. A mostani kampány elején

ezen biztosítók aránya 42 százalékot tett ki.

Az idei kampány első napjainak eddigi nyertesei közé sorolható a Groupama mellett a K&H és az Uniqa is, együttesen ez a három biztosító vitte el eddig a kötések 59 százalékát, míg a legalacsonyabb árakat a Signal, a Gránit és az Uniqa biztosítók kínálták eddig.

A Netrisk szerint annak is érdemes átnéznie a kínálatot, aki nemrég kötött lakásbiztosítást és elégedett azzal. A kampányajánlatokat érdemes megversenyeztetnie, mert könnyen lehet, hogy jobbat talál. A kalkuláció során érdemes odafigyelni arra is, hogy éves fizetési ütemmel, és átutalásos vagy bankkártyás fizetéssel kaphatják az érintettek a legkedvezőbb díjakat.

