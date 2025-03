Megugrott a bitcoin, szárnyalnak az európai védelmi részvények

Donald Trump jó sok nagy fába vágta a fejszéjét. Vámháború, ukrajnai béke, bevándorlás megfékezése, DOGE, USAID, Gáza, dereguláció, DEI, Grönland, Panama-csatorna, csak néhány téma azok közül, amikkel Trump kampányolt, és amikben nagy változást akar. Nem juthat mindenre ideje, vannak témák, amikben lassú a haladás, emiatt a tőzsdei befektetők kezdik elveszíteni a türelmüket. Trump többek között kriptotartalékot, infrastruktúra beruházásokat, vállalati adócsökkentéseket is ígért, az ezekkel kapcsolatos tőzsdei sztorik nagyot is mentek az amerikai elnökválasztás után, de az elmúlt hetekben elfogyott a befektetők türelme, egyre több Trump-trade adja meg magát. Ilyenek voltak a kriptoeszközök is, ahol egyre csúnyább volt az esés, aztán viszont Trump a hétvégén néhány kiposztolt mondattal olyan ralit hozott, amilyet régen láttunk. Érdemes tehát nézni azokat a sztorikat, ahol elfogyott a befektetők türelme, ha ugyanis Trump eredményeket produkál, jöhet a következő kör felfelé.