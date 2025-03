Nagyot zuhantak az amerikai tőzsdék Trump bejelentései után

Már 7 százalékos pluszban van ma a 4iG árfolyama, jelenleg a harmadik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén. Több ok is meghúzódik az emelkedés hátterében, egyrészt az európai védelmi részvények felülteljesítése is hátszelet jelent a 4iG-nek, másrészt pénteken tette közzé gyorsjelentését a társaság, ezeken felül ma délelőtt számoltunk be róla, hogy újabb lépéséhez érkezett a cég transzformációs programja.

