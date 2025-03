Kína színe még mindig a fekete, bár szeretne zöldre váltani

Kína szerdán bejelentette, hogy átfogó klímavédelmi programot dolgoz ki, amelynek célja az ország szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése, ami 2030-ra akár tetőzhet is. A tervek ellenére egyelőre növekszik az ország szénkitermelése, és jó pár mutatóban el is marad a kitűzött zöldülési terveitől - írta meg a Reuters

A világ legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátója többek között

ÚJ TENGERI SZÉLERŐMŰPARKOK FEJLESZTÉSÉT, VALAMINT HATALMAS SIVATAGI TERÜLETEIN A „MEGÚJULÓ ENERGIA BÁZISOK” GYORSÍTOTT KIÉPÍTÉSÉT TERVEZI

- derült ki a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) hivatalos jelentéséből.

A tervezett projektek között szerepel a Tibeti-fennsíkon, a Jarlung Cangpo folyón épülő vízerőmű is, amelyet India részéről komoly aggodalmak öveznek, mivel jelentős hatással lehet a folyó alsóbb szakaszainak vízhozamára.

Ezen kívül Kína tervezi egy új, nyugat-kelet irányú közvetlen áramátviteli útvonal kiépítését, amely Tibetet összekötné Hongkonggal, Makaóval és Guangdong tartománnyal.

Kína aktívan és megfontoltan dolgozik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésén és a karbonsemlegesség elérésén

– áll a jelentésben.

A szén azonban továbbra is fontos energiaforrás marad. Bár az ország nagy léptékben fektet be megújuló energiába, a szén továbbra is kiemelt szerepet kap. Az NDRC jelentése szerint Kína tovább növeli a szénkitermelést és felhasználását, de eközben alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kísérleti alkalmazását tervezi szénerőműveiben, és előmozdítja a fosszilis tüzelőanyagok megújulókkal való helyettesítését.

Azonban az ázsiai ország nehézségekkel küzd azzal kapcsolatban, hogyan egyensúlyozza gazdasági növekedését és környezetvédelmi céljait.

A reformbizottság elismerte, hogy a tavalyi évben az egységnyi gazdasági növekedésre vetített szén-dioxid-kibocsátás csökkentési terve 3,4%-kal maradt el a várakozásoktól. Ezt a gyorsan növekvő energiafogyasztás és a szélsőséges időjárási viszonyok számlájára írták. Az ország várhatóan azt az ötéves célkitűzését sem éri el, amely szerint az év végére 18%-kal kellett volna csökkentenie a szén-dioxid-intenzitást.

Ezzel párhuzamosan az ország az energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó céljait is nehezen teljesíti. Noha tavaly a várt 3,8%-os csökkenést sikerült meghaladnia, a teljes cél, amely az év végéig 13,5%-os csökkentést írt elő, elérhetetlennek tűnik az elemzők szerint.

A megújuló energiák világrekord mértékű bővítése ellenére az a kellemetlen igazság, hogy Kína gazdasága az utóbbi években nem lett sokkal energiahatékonyabb

– mondta Yao Zhe, a Greenpeace pekingi globális politikai tanácsadója.

Kína klímapolitikája tehát továbbra is ellentmondásokkal terhelt: miközben hatalmas beruházásokkal próbálja csökkenteni szén-dioxid-kibocsátását, továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a szénenergiára. A következő évek kulcsfontosságúak lesznek annak eldöntésében, hogy az ország milyen sikerrel tudja teljesíteni klímacéljait anélkül, hogy gazdasági növekedése sérülne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images