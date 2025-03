Az autógyártók lendülete viszi ma a német tőzsdét

Tegnap 2022 novembere óta a legnagyobb emelkedést produkálta a DAX index és ma tovább folytatódik a német piac emelkedése, új rekordra ment az irányadó európai részvényindex.

A szerdai kereskedést 3,4 százalékos szárnyalással zárta a DAX index, ma pedig tovább emelkedik a német piac,

új történelmi csúcson járt, jelenleg 0,7 százalékos pluszban áll a DAX.

Az emelkedést hajtja, hogy a következő német kormány megalakításában részt vevő CDU és az SPD a héten megállapodott egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alap létrehozásáról és a hitelfelvételi szabályok felülvizsgálatáról, a cél a hadsereg megújítása és a növekedés beindítása Németországban. Ez jelentős beruházást vetít előre az infrastruktúra és a védelem területén.

Az indexet tovább támogatták ma reggel az autógyártók részvényei a hét eleji esést követően, miután Donald Trump engedményt adott a hét elején bevezetett kanadai és mexikói vámokkal kapcsolatban, egyes autógyártók egy hónapos mentességet kaptak:

A Mercedes-Benz árfolyama 3,7 százalékos pluszban áll.

A BMW 2,5 százalékot emelkedett.

A Volkswagen 2,5 százalékot erősödött.

A DAX index legjobban teljesítő részvénye ma a Deutsche Post, 9,3 százalékot emelkedett a részvény, miután a DHL Group tőzsdei vállalata több mint 1 milliárd eurós költségcsökkentési tervet, 8 ezer fős elbocsátást és saját részvény visszavásárlásokat jelentett be.

Kiemelkedő a német tőzsdén a Lufthansa is, 6,6 százalékkal menetelt felfelé az árfolyam a légitársaság éves jelentését követően, amiben a vártnál valamivel kisebb mértékű profitcsökkenésről számolt be és költségcsökkentési intézkedéseket helyezett kilátásba.

Címlapkép forrása: BMW Group For Editorial Use only. For any other purpose contact Fabian Kirchbauer mail@fabiankirchbauer.com