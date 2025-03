Érik a botrány: tiltott chipek kerülhettek a kínaiak kezébe

Portfolio 2025. március 06. 07:34

A szingapúri hatóságok csütörtökön vádat emeltek három férfi ellen, akik szervereket szereztek be, de nem adták át őket az ígért személyeknek - számolt be a Reuters. Az ügy azért pikáns, mert felmerült a gyanú, hogy az amerikai tiltás ellenére Kínába kerültek a gépek. A szingapúri hatóságok szerint a szóban forgó szerverek is tartalmazhatnak Nvidia chipeket.