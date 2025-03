Hullámvasúton a tőzsdék, mutatjuk, hogy állnak a főbb indexek

Igencsak rájárt a rúd az elmúlt években az európai légitársaságokra: a cégek még ki sem tudták heverni a koronavírus világjárvány okozta sokkot, amikor az orosz-ukrán háború kitörése 2022 februárban alaposan keresztülhúzta számításaikat. Az elszálló üzemanyagárak és az infláció, valamint az ezekből fakadó bizonytalanság igencsak megnehezítette működésüket, ráadásul az Airbus és a Boeing gépeit érintő problémák sem igazán jöhettek volna rosszabbkor az iparág szereplői számára. Egy ilyen környezetben került erős nyomás alá a Wizz Air is, melynek árfolyama már történelmi mélyponton is járt nemrég, az utóbbi időben azonban több fontos hír is érkezett, amely igencsak javította a kilátásokat. Az emelkedés már elkezdődött, mutatjuk mire kell most figyelnie a befektetőknek.