Ráültek a befektetők Powell szavaira, emelkedéssel zárt Amerika

A piacokat a héten megviselte Donald Trump kereskedelempolitikájának változékonysága az egyes vámok kivetése, és azok módosítása tekintetében, amely jelentős bizonytalansági faktort szült. Az ázsiai piacok eséssel zárták a hetet, Európa is mínuszban van a mai kereskedésben, és az amerikai piacokon is esés látszik, bár a tegnapinál jóval mérsékeltebb. A magyar piacon ma az OTP-re figyelnek kiemelten a befektetők, hiszen ma hajnalban jelentett a bankcsoport , és sikerült is megvernie az elemzői várakozásokat a bevételeknél és a működési eredménynél, de a profit már csak egy hajszálnyival lett jobb a vártnál. Ezen felül annak örülhetnek még az OTP részvényesei, hogy a bank alaposan megemelheti az osztalékát, folytathatja a részvényvisszavásárlásokat, és persze továbbra is vizsgálják az akvizíciós lehetőségeket. Este az amerikai részvénypiacoknak Jerome Powell Fed-elnök szavai hoztak megnyugvást.