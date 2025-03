Új világrend küszöbén: geopolitika, AI és befektetési stratégiák 2025-ben

A 2025-ös év már eddig történelmi jelentőségű változásokat hozott a világgazdaságban és a világpolitika színterén, pedig még két hónap sem telt el. Március 12-én esedékes befektetői klubunk középpontjában a háború és béke mentén zajló geopolitikai átalakulás, a Kína és az Egyesült Államok között kibontakozó technológiai és gazdasági verseny áll. A meghívott szakértők részletesen elemzik, hogyan alakítja át a kibontakozásnak indult új világrend, valamint a versengés a globális piacokat, és milyen hatással lesz a befektetési stratégiákra. A Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink számára díjmentesen elérhető online rendezvény kiemelt figyelmet fordít a részvénypiaci befektetéseket érintő kockázatokra is. Regisztrálj most , és lépj be a jövőbe velünk!