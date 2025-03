Itt egy friss lista, amin a világ 10 legjobbja között van Magyarország

Elgondolkodtál már azon, hogy milyen lenne egy homokos tengerpart mellől, vagy egy nyüzsgő külföldi nagyvárosból távmunkában dolgozni? A CNBC cikkében összegyűjtötte, hogy melyek most a legjobb országok a digitális nomádok számára egy friss lista szerint, amelyre Magyarország is felkerült, nem is rossz helyen.

Sorra rendelik vissza a nagyvállalatok az irodába dolgozóikat, a koronavírus-járvány időszakához képest sokat szigorodtak világszerte a távoli munka szabályai. Időről időre bekerül a hírekbe, hogy valamelyik nagyvállalat teljesen megszünteti a home office-t, még olyan technológiai óriások is visszarendelték teljes időben a dolgozóikat az irodába, mint az Amazon, vagy a Tesla. Ez azért nem általános, sőt, van, ahol arra is lehetőség van, hogy akár egy másik országból, vagy utazgatva távmunkában végezze el a feladatát az dolgozó. A VisaGuide.World összeállított egy listát, hogy melyek most a legjobb országok a külföldről dolgozni vágyók számára, ehhez az alábbi tényezőket pontozta:

internetsebesség

adópolitika és adómentesség

vízumkérelmekhez szükséges jövedelmi követelmény

megélhetési költségek euróban

egészségügy

turisztikai vonzerő.

A lista élén már második alkalommal Spanyolország végzett idén,

ahol a 2023-ban bevezetett távmunkavízum lehetővé teszi, hogy az EU-n kívülről érkezők is akár egy évig az országban éljen, amennyiben jövedelme eléri a spanyolországi minimálbér kétszeresét (ez havi 2600 euró). Az ország turistaparadicsom, strandok és kellemes időjárás van, emellett az adók is átlagosak és az egészségügyi rendszer is jól működik.

A második helyre az Egyesült Arab Emírségek került idén, ami az internetsebesség tekintetében kiemelkedő pontszámot kapott. A digitális nomádoknak nem kell adót fizetniük és az egészségbiztosítási költségek is alacsonyabbak, viszont a megélhetési költségek magasak. A távmunkavízumhoz legalább egyéves munkaszerződéssel és minimum havi 3500 dolláros jövedelemmel kell rendelkezni. Dubajnak saját munkavállalási programja van, ott 5000 dollár a havi elvárt jövedelem legalább és be kell mutatni a megelőző három hónapra vonatkozó bankszámlakivonatot is.

A top 10-es listára felfért Magyarország is, az ötödik helyen, hazánk a megélhetési költségek tekintetében szerepelt a legjobban, de Európából még Montenegró, Románia és Portugália is bekerült a legjobb 10 ország közé.

Íme a top 10 ország:

1. Spanyolország

Barcelona, forrás: Getty Images

2. Egyesült Arab Emírségek

Dubaj, forrás: Getty Images

3. Montenegró

Forrás: Getty Images

4. Bahamai Közösség

Forrás: Wkimedia

5. Magyarország

Forrás: Getty Images

6. Kanada

Toronto, forrás: Getty Images

7. Románia

Bukarest, forrás: Getty Images

8. Portugália

Lisszabon, forrás: Getty Images

9. Brazília

Rio de Janeiro, forrás: Getty Images

10. Curacao

Forrás: Wikimedia

A teljes lista és az egyes kategóriák szerinti pontszámok megtekinthetők ide kattintva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images