Visszaél a Google az Android Autóval? Van egy csavar a történetben

Szabó S. László, szaboconsult.eu 2025. március 08. 14:00

Miközben nagy technológiai cégek felvásárolnak speciális szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat kifejlesztő cégeket, holdudvarukban megélnek más szolgáltató és alkalmazásokat kínáló vállalkozások is. Az Android alkalmazásboltjában, a Play áruházban például megtalálható nem csak a Microsoft, hanem sok, a Google-től szintén független, de kisebb szoftverfejlesztő kínálata is. Konfliktus akkor van, ha ez a kínálat konkurenciát jelent a központi nagy platform tulajdonosának. Az Európai Bíróság már többször foglalkozott a domináns helyzettel való visszaélés eseteivel, amikor az óriás saját megoldásának tisztességtelen előnyt biztosított. Most az Android Auto került sorra, amelynek esete eltér az eddig előkerült esetektől. Szabó S. László írása.