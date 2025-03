Brutális vagyonok égtek el hétfőn az amerikai tőzsdéken

Hatalmas esést szenvedtek el a hétfői kereskedésben az amerikai részvénypiacok, melynek nyomán brutális összegeket tűntek el a tőzsdékről. A befektetőket aggasztják az új amerikai kormányzat által hozott gazdaságpolitikai intézkedések, a vámháború és az emiatt kialakult bizonytalan környezet.

Donald Trump új gazdaságpolitikai intézkedései, különösen a Kanadával, Mexikóval és Kínával szemben bevezetett vámpolitika jelentős bizonytalanságot okoztak az üzleti szférában, a fogyasztók és a befektetők körében egyaránt - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

A részvénypiaci eladási hullám hétfőn tovább gyorsult: az S&P 500 index 2,7%-kal esett, ami az év legnagyobb napi vesztesége, míg a Nasdaq Composite 4%-os zuhanása 2022 szeptembere óta a legnagyobb egynapi csökkenés volt. Az S&P 500 már 8,6%-kal áll a február 19-i történelmi csúcsa alatt.

Az S&P piaci értéke 4000 milliárd dollárral alacsonyabban van most, mint a februárban látott csúcsán.

A hétfői kereskedésben csak a Nasdaq piaci értéke 1100 milliárd dollárral csökkent - emelte ki hétfői beszámolójában a Bloomberg hírügynökség. Eközben a Bloomberg Magnificent 7 Index - a legnagyobb amerikai technológiai részvények egyenlő súlyozású mutatója (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) - 5,4%-ot zuhant hétfőn, és ezzel a decemberi rekordszinthez képest több mint 20%-os zuhanásról beszélünk már. A Tesla Inc. 15%-ot zuhant, 45%-ra növelve idei veszteségét, míg az Nvidia Corp. 5,1%-ot veszített, és két hónap alatt több mint 1000 milliárd dollárral csökkent piaci értéke. Az Apple árfolyamát is büntették, 5%-kal estek a telefongyártó papírjai.

Külön cikkünkben számoltunk be arról, hogy a Donald Trump januári beiktatásán résztvevő milliárdosok személyes vagyonukból mekkorát buktak:

A kriptovaluták sem menekültek meg, a bitcoin árfolyama 5%-kal csökkent.

A befektetők aggodalma több tényezőre vezethető vissza: a vámpolitika bizonytalanságain túl figyelemmel kísérik az amerikai kormányzati leállás elkerülésére irányuló törvényhozási erőfeszítéseket, valamint a szerdán esedékes inflációs jelentést is.

A Bloomberg megemlíti azt is, hogy a Wall Street hetek óta óvatosan mozdult el a technológiától a defenzívebb szektorok felé, mivel az ide-oda ingadozó kereskedelempolitika elbizonytalanítottta a befektetőket, miközben az infláció sem csökken a jelek szerint úgy, ahogy várták. Ezek a folyamatok gyorsultak fel a hétfői kereskedésben, miután a hétvégén az amerikai növekedési kilátásokat illetően kedvezőtlen üzenetek érkeztek. Arra a kérdésre, hogy számít-e recesszióra idén, Donald Trump vasárnap azt mondta: "utálok ilyen dolgokat megjósolni. Van egy átmeneti időszak, mert amit csinálunk, az nagyon nagy dolog". Scott Bessent pénzügyminiszter pedig pénteken "detoxikációs időszakról" beszélt, amikor azt mondta, hogy az USA eltávolodik az állami kiadásoktól.

Ebben az elemzésünkben részletesen írtunk arról, hogy mi is történik most a részvénypiacokon, és mi áll a mozgások hátterében, és milyen szintekre érdemes figyelni. Ebben a pénteki cikkünkben pedig azt mutattuk be, hogy miért szűnt meg az USA részvénypiacok különlegessége.

A 7 kiemelkedő techrészvény közül a Meta kivételével az összes papír mínuszban van az év során, az Nvidia kétszámjegyű veszteséget mutat már, a Tesla pedig közel 600 milliárd dollárt veszített értékéből csak 2025-ben.

