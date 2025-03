Összeomlott a Tesla, néhány hét alatt vesztette el értékének a felét

A Tesla részvényei történelmi mélyrepülésben vannak, mely során a cég piaci értéke több mint 50 százalékkal csökkent. A zuhanás hátterében részben Elon Musk politikai szerepvállalása is áll, amely megosztotta a befektetőket és a vásárlókat egyaránt. A cég eladásai meredeken csökkennek világszerte, az elemzőházak sorra csökkentik a Teslára vonatkozó célárukat, miközben a vállalat piaci megítélése is romlik. Ugyanakkor a hosszú távú befektetők még mindig reménykedhetnek abban, hogy a Trump-adminisztráció deregulációhoz való hozzáállása, és Elon Musk politikai befolyása közelebb hozhatja a Tesla olyan ígéreit, mint az önvezető autók, és a robotaxik. A kérdés, hogy Musk politikai tevékenysége hosszú távon mennyire károsítja a márka imázsát.

Szakad az árfolyam, szakadnak az eladások

Olyan rekordot döntött meg a Tesla, amit Elon Musk valószínűleg nem fog kirakni az ablakba. A múlt héten zsinórban már hetedik hetét zárta eséssel a papír, ilyen rossz futásra a cég 15 éves tőzsdei története során még sosem volt példa. Január 20-án iktatták be Donald Trumpot, éppen ez volt az a hét, amikor az eső sorozat kezdőtött, bár a csúcsról már korábban elindult a lejtmenet.

Az alábbi ábra szemlélteti, hogyan alakult Tesla piaci értéke az elmúlt durván fél évben. A Tesla árfolyama Trump novemberi választási győzelme után rövid idő alatt megduplázódott, mivel a befektetők azt árazták, hogy a Musk Trumphoz való közelsége és kormányzati szerepvállalása előnyökhez juttathatja a vállalatot.

A narratíva viszont részben átalakult mostanra, és az árfolyam durva lejtmenetbe kezdett.

Miközben decemberben még történelmi csúcson volt a Tesla árfolyama, mára több mint 50 százalékot zuhant a jegyzés, és ezzel együtt a cég értéke is.

Az árfolyammozgás összefüggésben áll Elon Musk politikai szerepvállalásával, amely sok kritikát váltott ki a vállalat részvényesei, az autótulajdonosok, és a szélesebb nyilvánosság részéről. Csak, hogy néhányat említsünk a cégvezér megosztó politikai tevékenységei közül:

Musk nyilvánosan támogatta a németországi szélsőjobboldali AfD pártot, ilyen módon beleszólt a német belpolitikába.

Javaslatot tett rá, hogy az USA lépjen ki a NATO-ból, és több európai politikussal összeszólalkozott.

Azt állította, hogy az ukrán oligarchák szankcionálása véget vethetne a háborúnak.

A DOGE vezetőjeként agresszív költségcsökkentésbe kezdett, összeütközésbe került az amerikai tisztviselőkkel, és jelentős elbocsátásokat indított el az állami szférában.

A Tesla évekig nem költött marketingre, mégis világszerte jól ismert márkát tudott kiépíteni. Ehhez nagyban hozzájárul Elon Musk személyes brandje, ami kétélű pengeként működik. A cégvezér megosztó megnyilvánulásai nem meglepő módon negatívan befolyásolták a cég megítélését. Ez már az eladásokban is megmutatkozik, bár természetesen nem lehet csak ezzel magyarázni a visszaesést.

Januárban az ACEA adatai szerint a Tesla eladásai 45,2 százalékot zuhantak Európában, miközben a BEV-eladások 37,3 százalékkal nőttek a januári időszakban.

Az országos statisztikákban már látszanak a februári számok is.

Németországban a KBA adatai szerint január és február folyamán a Tesla 2 706 járművet szállított ki, ami 70,6 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, miközben Németországban az elektromosautó-eladások érdemben nőttek az év eddigi részében.

a KBA adatai szerint január és február folyamán a Tesla 2 706 járművet szállított ki, ami 70,6 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, miközben Németországban az elektromosautó-eladások érdemben nőttek az év eddigi részében. Franciaországban az első két hónap 45 százalékos visszaesés hozott év/év alapon.

az első két hónap 45 százalékos visszaesés hozott év/év alapon. Norvégiában a Tesla eladásai január-februárban 44,4 százalékkal estek vissza, annak ellenére, hogy az ország teljes EV-piaca 53,4 százalékkal nőtt.

a Tesla eladásai január-februárban 44,4 százalékkal estek vissza, annak ellenére, hogy az ország teljes EV-piaca 53,4 százalékkal nőtt. Nemcsak Európában vannak bajok a cég eladásaival, Ausztráliában 65,6 százalékot zuhant az értékesítés az első két hónapban.

65,6 százalékot zuhant az értékesítés az első két hónapban. Kínában szintén vannak problémák, a sanghaji üzem autószállításai februárban 49 százalkékkal, mindössze 30 688 autóra zuhantak, ami 2022 júliusa óta a legalacsonyabb havi adat.

Az USA-ban is érezhetők a hatásai Musk politikai szerepvállalásának, aktivisták több Tesla-kereskedésnél tüntettek, sőt egy platform is létrejött a fellépések megszervezésére TeslaTakedown néven.

Forrás: teslatakedown.com

A Tesla autói betaláltak a fogyasztóknál, akik a benzinüzemű autók helyett környezetbarát alternatívákat kerestek. Elon Musk vizionárius imázsával; a vállalat önvezetésre fókuszáló, innovatív megközelítésével; és piacvezető termékeivel kultikus rajongótábort sikerült kialakítania a cégnek.

Egyesek számára azonban a márka az amerikai bel- és külpolitika Trump általi átfogó átalakításának szimbólumává vált.

A fogyasztók számára az is eléggé visszásan hathatott, hogy Musk egy olyan elnök mögé állt be, aki maga az elektromos autózás, és általában is a zöld technológiák kritikusa. Trump még azt is belengette, hogy le kellene állítani azokat az elektromos autókra vonatkozó támogatásokat, amelyek a Teslának milliárdokat hoztak a konyhára. Erre reagálva Musk csak annyit mondott, hogy egy ilyen lépés a versenytársakat érzékenyebben érintené.

Trump mindenesetre teljes mellszélességgel kiáll Musk mellett, és támogatásának jeléül ma bejelentette a Truth Socialon, hogy venni fog egy új Teslát.

A befektetőkben az is aggályokat okoz, hogy kívülről nézve Musk egyre jobban a kormányzati feladataira koncentrál, és számos más vállalkozása mellett egyre kevesebb kapacitása marad a Teslára. Amikor hétfőn a sajtó arról kérdezte a milliárdost, hogy hogyan képes a vállalkozásait menedzselni a kormányzati szerepe mellett, csak annyit mondott, hogy "nagy nehézségek árán" - eközben a Tesla árfolyama épp több mint 15 százalékot zuhant, ami 2020 óta legnagyobb napi esés volt.

A hangulatot az sem javította a részvények körül, hogy a napokban több nagy elemzőház visszavágta a Teslára vonatkozó célárát.

A Bank of America elemzői 490 dollárról 380 dollárra csökkentették a célárukat, részben a csökkenő eladásokra, részben az alacsonyabb költségű modellekről való kommunikáció hiányára hivatkozva.

A Goldman Sachs, amely 345 dolláról 320 dollárra csökkentette a célárát, szintén arra hivatkozott, hogy a Tesla elektromos járműeladásai az év első két hónapjában több európai, kínai és egyesült államokbeli piacon is visszaestek. A Goldman elemzői megjegyezték, hogy a Tesla kemény versennyel néz szembe az FSD esetében Kínában, ahol a kulcsfontosságú versenytársaknál nem kell külön szoftverként megvenni a fejlett vezetéstámogató funkciókat.

A Baird múlt héten a Teslát is felvette a „bearish fresh picks” közé, a cég elemzői azt írták, hogy Model Y SUV új verziójának gyártására való átállás miatt problémát okoz a cég számára a termelés akadozása. Az elemzők azt is írták, hogy Musk politikai szerepvállalása bizonytalanságot okoz a keresleti oldalon.

Összességében már az elemzői célárak átlaga is elkezdett lefelé jönni az elmúlt napokban, jeleneg 337,7 dollárnál van az átlag.

Közben az ajánlásokban a szokásos erős megosztottság látszik, 26 elemző vételre, 16 tartásra, és 12 eladásra ajánlja a részvényt a Refinitiv adatbázisa szerint.

Hosszú távú stratégia

Ennyiből leírni a Teslát azonban elhamarkodott lenne. A céget egyáltalán nem úgy árazzák, mint egy autógyártót, hanem mint egy technológiai céget. Ez az alábbi ábrán is látszik, hiszen a cég piaci értéke még a mostani lefeleződés után is több mint kétszerese a második legnagyobb Toyotának (miközben több mint ötször annyi autót értékesít, mint a Tesla).

P/E szorzós értékelés alapján is látszik, hogy amíg a legtöbb globális autógyártót 10x alatti P/E rátán meg lehet venni a 2025-ös eredmények alapján, a Teslánál ez az értékeltségi mutató 60x közelében van.

Az árazási anomáliára a céggel kapcsolatos várakozásokban keresendő a válasz. Bár a Tesla bevételének jelenleg 90 százalékát az autós üzletág adja, ez a cég piaci értékének csak egy apró szeletét jelenti, legalábbis az elemzői várakozások alapján.

Az elemzői modellekben olyan üzletágak vannak beépítve, amelyeknek jelenleg csak a csíráját lehet látni.

Ilyen például a robotaxi üzletág, a humanoid robot üzletág, valamint az önvezető technológiás üzletág az előfizetésekkel, és a licenszekkel.

Csak hogy néhány példát említsünk, a Bank of America a cég értékének a felét a robotaxikból deriválja, és 28 százalékot az önvezető rendszerhez kapcsolódó előfizetésekhez köt. A Morgan Stanley modelljében 21 százalékot adnak a robotaxik, és 39 százalékot az előfizetések, valamint az egyéb szolgáltatások. Az Ark Investment Management, amely szerint a részvény 2029-re eléri 2600 dollárt, úgy tartja, hogy a robotaxik a cégérték 88 százalékát adják.

A befektetők abban reménykedhetnek, hogy a Trump-adminisztráció általi esetleges dereguláció, és Musk növekvő politikai befolyása közelebb hozhatja az önvezető autós szabályozás lazítását, és ezzel közelebb kerülhetnek azok a várakozások is, amelyek adott esetben indokolhatják az árazást. Trump potenciálisan elgördíthet néhány akadályt az önvezető autók elől, bár a szabályozást állami szinten is befolyásolják. A Tesla tavaly novemberben mutatta be a kétajtós Cybercabot, mondván, hogy 2026-ban kerülhet sorozatgyártásba. Elon Musk a negyedik negyedéves gyorsjelentés után már arról beszélt, hogy Texast idén önvezető Teslák fogják járni.

Egyelőre korai megmondani, hogy a Tesla autói iránti gyenge év eleji kereslet mennyire lehet tartós, illetve Elon Musk politikai tevékenysége mennyiben lehet hosszú távú negatív hatással az eladásokra. Ahogy azonban az árazásból is látszik, a piac a Tesla értékét csak részben köti az autóeladásokhoz az olyan hosszú távú projektek mellett, mint az önvezetés, a robotaxik, és a robotika. Ha ezen projektek megvalósításához politikai befolyás révén, a szabályozás lazításáért való lobbival közelebb tud kerülni, abból végső soron a részvényesek is profitálhatnak, viszont nagy kérdés, hogy mekkora csorbát szenved hosszú távon a vállalat márkaimázsa és népszerűsége a cégvezér aktív politikai szerepvállalása miatt.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

