Donald Trump vámokkal fenyegeti az EU-t, megszólalt Putyin - Mi történik a piacokon?

Nagy nyomás alá kerültek az elmúlt hetekben a kriptók. Nem csak a piac számára kiábrándító Trump-féle kripto csúcstalálkozó, de az általános piaci hangulat romlása is alaposan próbára teszi most a befektetőket. A bitcoin grafikonján azonban nemrég már megjelentek a fordulós jelek, és egy olyan összefüggést is megfigyelhetünk, amellyel legutóbb rövid idő alatt lehetett sok pénzt keresni. Megnéztük, hogy ezúttal is történhet-e hasonló.