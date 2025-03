Javulni kezdett a hangulat Európa tőzsdéin

A délután első felére ráfordulva enyhe emelkedésbe fordultak át az európai tőzsdék. Ebben szerepet játszik, hogy az Eurostat első becslése szerint a decemberi visszaesés után 2025 januárjában 2024 decemberéhez képest a szezonálisan kiigazított ipari termelés 0,8 százalékkal nőtt az euróövezetben és 0,3 százalékkal az Európai Unióban. Vagyis érdemi korrekciót látunk év elején az európai uniós iparban.

A lengyel piac kiemelkedően jól teljesít ma, amelyből több részvény is kiveszi a részét, a 20-ból 5 komponens is 2 százalék feletti emelkedésben van. A legnagyobbat,12,4 százalékot azonban az Allegro emelkedett, miután Lengyelország legnagyobb e-kereskedelmi platformjának negyedéves nettó eredménye a belföldi piacon meghaladta a várakozásokat, és a cég közölte, hogy idén 8-12 százalékos profitnövekedést vár a hazai piacán. A csoportszintű eredmény a nemzetközi veszteségek csökkenésének köszönhetően szintén meghaladta az előrejelzéseket. A cég ráadásul egy 1,4 milliárd zloty értékű részvény-visszavásárlási programot is bejelentett.