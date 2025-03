Rekordnyereséget ért el a Generali

A Generali Csoport túlteljesítette stratégiai célkitűzéseit tavalyi rekordszintű működési és korrigált nettó eredményével - közölte a biztosítócsoport. A társaság velencei befektetői napjáról és stratégiahirdetéséről nemrég külön cikkben számoltunk be

A Generali Csoport bruttó díjbevétele tavaly 95,2 milliárd euróra (+14,9%) nőtt, ezen belül

az életbiztosítási üzletág 19,2%-kal,

a vagyonbiztosítási (P&C) pedig +7,7%-kal

bővült. Az élet-üzletág eredménye 9,7 milliárd euróra ugrott, továbbra is a megtakarítási és a kockázati megoldásokra támaszkodva. A New Business Value 2,4 milliárd euróra, 2,2%-kal nőtt. A csoport kezelt összvagyona elérte a 863 milliárd eurót +31,6%-os éves növekedéssel. A biztosítócsoport kombinált hányada 94%-on maradt. A működési eredmény 7,3 milliárd eurós rekordot döntött, 8,2%-os növekedéséhez minden szegmens hozzájárult.

A korrigált adózott eredmény 3,8 milliárd euró volt 5,4%-os emelkedéssel, ez a Generali Csoport történetének legjobb eredménye.

A biztosító szolvencia rátája (Solvency Ratio) 210%, szemben az egy évvel korábbi 220%-kal. Emögött főként az M&A tranzakciók és a 2024-es 500 millió eurós részvény-visszavásárlási program áll.

A menedzsment által most javasolt 1,43 eurós részvényenkénti osztalék (+11,7%) megfelel az új, „Élethosszig tartó partnerség 27 – a kiválóság útján” nevet viselő stratégiának, ami erőteljesen célozza meg a részvényesi javadalmazás növelését - közölték.

A Generali részvényárfolyama jelenleg 0,6%-os csökkenést mutat a milánói tőzsdén szerdai záróértékéhez képest, az elmúlt egy évben viszont 40,1%-ot, idén év eleje óta 14,9%-ot emelkedett.

