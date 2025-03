Új modellt fog gyártani a kecskeméti Mercedes-gyár

Világpremiert tartott a Mercedes-Benz csütörtökön a legújabb CLA-modell kapcsán, amit a német autógyártó a valaha készült legintelligensebb autójának nevez. A magyar gyár szempontjából is érdekes információra derült fény a tájékoztató anyagból.

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

Emlékezetes, a napokban számoltunk be arról, hogy a Mercedes új kecskeméti gyára is elkezdi a sorozatgyártást a jövő év elején, ezzel duplájára nő a vállalat magyarországi gyártókapacitása. A bővítés hatására Kecskeméten négyszázezer autó gördül majd le a gyártósorokról évente azok után, hogy jövő év elején a Mercedes új kecskeméti gyára is elkezdi a sorozatgyártást. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter már akkor ismertette, hogy két, új platformra épülő modellcsalád gyártását hozza Magyarországra a Mercedes, ezáltal Kecskemét fontos fellegvára lesz a német vállalat elektromobilitási stratégiájának.

A Mercedes-Benz csütörtökön megjelent közleménye szerint világpremierje volt a teljesen új CLA-modellnek, ami állítása szerint

a legokosabb autó, amit a Mercedes-Benz valaha gyártott

– és nem utolsó sorban egy teljesen új modellcsalád első tagja. Mindegyik új CLA modellváltozat egyaránt elérhető lesz mind elektromos, mind csúcstechnológiás hibrid hajtáslánccal - közölte a gyártó.

Fotó: Mercedes-Benz

Az új CLA az első jármű, amely teljes egészében a házon belül fejlesztett Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) operációs rendszert használja. Az új, mesterséges intelligenciával kiegészített rendszernek köszönhetően minden járműbe egy, a Mercedes-Benz Intelligent Cloud-dal összekötött szuperszámítógép kerül beépítésre, lehetővé téve a jármű legfontosabb funkcióinak, így első alkalommal a vezetéstámogató segédrendszerek vezeték nélküli frissítését is.

A tisztán elektromos és hibrid meghajtású CLA modelleket a Mercedes-Benz a rastatti gyárában gyártja.

A Mercedes-Benz CLA-t eddig gyártó kecskeméti gyár az új modell bevezetése után az új modellcsalád egyéb tagjainak gyártásában kap majd szerepet a későbbiekben

- jelentette be a gyártó.

Fotó: Mercedes-Benz

Címlapkép és képek forrása: Mercedes-Benz