Pattannak a tőzsdék Amerikában, történelmi döntésre ralizott a DAX

Nagyot erősödött az elmúlt időszakban a forint árfolyama, azonban az utóbbi hetekben magára talált az infláció, jönnek a kormány fiskális lépései, miközben történelmi változások álltak be a külső környezetben is. A januárban induló nagy forinterősödést megmondtuk, most mutatjuk merre tovább.