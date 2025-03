Hivatalos: tőzsdére megy a sztárfintech, ez lehet az év egyik legnagyobb dobása

Portfolio Financial IT 2025 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 27-én a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A vállalat 2024-ben

21 millió dolláros nettó nyereséget ért el 2,81 milliárd dolláros bevétel mellett.

Szemben az egy évvel korábbi 244 millió dolláros veszteséggel és 2,28 milliárd dolláros bevétellel - derül ki a pénteken az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentumból.

A Klarna még novemberben nyújtotta be bizalmasan az IPO-kérelmet. A Bloomberg News szerint a Klarna legalább 1 milliárd dollárt szeretne bevonni a tőzsdei bevezetéssel, és

15 milliárd dollár feletti értékelést céloz meg.

A dokumentumok alapján mind a vállalat, mind egyes részvényesei értékesítenek részvényeket a kibocsátás során.

A cég BNPL ("buy now, pay later), azaz "vásárolj most, fizess később" típusú finanszírozást kínál a fogyasztóknak, amely az évtized elején vált népszerűvé, és a koronavírus-járvány alatt az online vásárlások robbanásszerű növekedésével tovább erősödött.

A vállalat októberi piaci értékelése körülbelül 14,6 milliárd dollár volt, ami jelentős javulás a 2022-es privát finanszírozási körben elért 6,7 milliárd dollárhoz képest, de messze elmarad a fintech boom csúcsán, 2021-ben elért 45,6 milliárd dolláros értékeléstől.

A Klarna 93 millió aktív felhasználóval rendelkezik és több mint 675 000 kereskedővel működik együtt. Az elmúlt év nagy részét a tervezett IPO előkészítésével töltötte - új brit holdingvállalatot hozott létre, üzletágakat értékesített, a fizetési partnerekre összpontosított és a mesterséges intelligenciába fektetett. Júniusban megállapodott a Checkout fizetési üzletág körülbelül 520 millió dollárért történő értékesítéséről, augusztusban pedig felvásárolta az új-zélandi Laybuy eszközeit.

