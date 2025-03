Megütötték az európai tőzsdéket, Amerikában jó a hangulat

A német tőzsde esésében fontos szerepe van annak, hogy az egyik nagy súlyú komponens, a korábbi hónapok nagy kedvence, a Rheinmetall közel 10 százalékot esett. Egyre sűrűsödnek a bennfentes eladások, a cég vezetői közül többen is részvényeket adtak el, a magas részvényárazás mellett ez is figyelmeztető jel lehet a befektetőknek. Egyébként van honnan esni, a Rheinmetall árfolyama több mint duplájára emelkedett idén. Ma a Morgan Stanley bejelentése sem segített, az elemzőház 2000 euróra emelte a Rheinmetallra vonatkozó célárát, és 2030-ig 3000 eurós célárat is elképzelhetőnek tart.

A teljes védelmi szektor gyenge ma, a Dassault, a Thales és a BAE Systems is 4 százalékot esett.