Rekordeladás a Lamborghininél, már 18 havi megrendelésük van

Egymás után teszik közzé az európai autógyártók a 2024-es beszámolóikat, a Volkswagen csoporthoz tartozó Lamborghini most jött ki a friss számaival, a cég értékesítése és üzemi eredménye is új rekordot ért el.

Miközben a tágabb értelemben vett luxusautó-piac tavaly 10%-kal zsugorodott 2023-hoz képest, a Lamborghini tavaly rekordszámú, 10 687 autót adott el, ebből mintegy 3000 darabot az Egyesült Államokban, a legnagyobb piacán.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó olasz autógyártó bevételei 16%-kal 3,09 milliárd euróra nőttek tavaly, az üzemi eredmény 15,5%-kal 835 millió euróra nőtt, ez is új rekord.

Stephan Winkelmann vezérigazgató elmondta, hogy a vállalatnak most már 18 hónapra elegendő megrendelésállománya van, és célja, hogy ezt a következő években is megőrizze, hogy ellenőrzött növekedést érjen el, mivel az esetleges amerikai vámok további bizonytalanságot okozhatnak az amúgy is zsugorodó luxuspiacon.

Az európai gyártású termékekre kivetett esetleges amerikai vámok a Lamborghini bevételeit is sújthatják

- mondta a vállalat vezérigazgatója.

Arra a kérdésre, hogy az autógyártó képes-e áthárítani az esetleges amerikai vámokat az autóvásárlókra, hogy megőrizze az árrést az országban, Winkelmann egy médiabeszélgetésen azt mondta, hogy van egy sweet spot, ha viszont azon túlmennek, akkor volumeneket veszítenek.

Fel kell mérnünk, hogy mit tesznek a versenytársaink, és hogyan reagálnak az amerikai ügyfelek, de a volumenek tekintetében biztosan van kockázat.

A szintén a Volkswagen tulajdonában lévő brit luxusautógyártó, a Bentley szerdán a legalacsonyabb éves árbevételről számolt be a 2020-as Covid-járvány óta.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images