Eljött az európai részvények ideje? Rég nem voltak ilyen optimisták a stratégák

A Bloomberg havi felmérése szerint a stratégák közel fele emelte előrejelzését a Stoxx Europe 600 indexre vonatkozóan az előző hónaphoz képest, amikor még a szakértők kétharmada csökkenésre számított.

A medián célár több mint 6 százalékkal, 533-ról 566 pontra emelkedett, ez a jelenlegi szintről 3 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A szakértők véleménye azonban megosztott, míg a CMC Markets a legoptimistább 620 pontos célárával, ami 12 százalékos emelkedést feltételez, addig a Bank of America elemzői a legpesszimistábbak 500 pontos céljukkal.

A régió több kedvező tényezőből is profitál. A német törvényhozók elfogadtak egy mérföldkőnek számító költségvetési csomagot, amely több száz milliárd eurót szabadít fel védelmi és infrastrukturális beruházásokra, szakítva az évtizedes költségvetési megszorításokkal. Ezt követheti további uniós szintű fiskális ösztönzés is. A monetáris politikai kilátások szintén támogatóak. A piacok az Európai Központi Bank részéről idén még két kamatcsökkentésre számítanak, ami 2 százalékra vinné le az irányadó rátát. Ez jelentős különbséget jelent a Federal Reserve-hez képest, ami kedvez az európai hitelfelvevőknek és a részvénypiacokra vonzza a tőkét.

A UBS stratégája szerint Európa gazdasági kilátásai jelentősen javultak rövid idő alatt. Több év stagnálás után az európai részvények most már képesek lehetnek növekedést felmutatni és magasabb értékeltségi szinteket igazolni. Az európai gazdasági lendület továbbra is erős, különösen az Egyesült Államokkal összehasonlítva. A régió gazdasági mutatói pozitív meglepetéseket okoznak, és a Citigroup vállalati eredményrevíziós mutatója is jobban teljesít idén. Ennek köszönhetően az európai részvények ellenálltak az amerikai piacon tapasztalt jelentős visszaesésnek.

A Bank of America alapkezelői felmérése szerint rekordmértékű tőkeátcsoportosítás történt az amerikai részvényekből az európaiak javára. A válaszadók nettó 39 százaléka felülsúlyozza az európai részvényeket a globális piacokhoz képest, ami 2021 közepe óta a legnagyobb túlsúlyozási pozíció.

