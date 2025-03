Lejtmenetbe kapcsoltak a tőzsdék

Elromlott a hangulat pénteken a tőzsdéken, az ázsiai tőzsdéken jelentős mínuszban zárt reggel a hongkongi és a kínai index, az európai indexek is mínuszokkal nyitottak, a leginkább az utazási szektor gyengélkedik Európa legforgalmasabb repterének lezárása után és csökkenésekkel nyitottak az amerikai részvénypiacok is. A magyar tőzsdén a bizonytalanság érződik, a Magyar Telekom részvényei viszont ma is erősek. Makroadatok tekintetében kevésbé lesz izgalmas a nap, a befektetők a jegybankári üzenetetek emészthetik az elmúlt napokból,és mai esemény, hogy Németországban elfogadták az óriási fiskális élénkítőcsomagot, amivel megnyílt az út az infrastrukturális beruházások és a hadiipari kiadások növelése előtt.