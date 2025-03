Magángépek, villák, jachtok - Virágzik a luxusutazások piaca

A luxusutazások piaca továbbra is virágzik, annak ellenére, hogy egy nagy amerikai légitársaság nemrég a foglalások visszaeséséről számolt be, amit intő jelnek tekintettek a befektetők az amerikai gazdaság kilátásaira. A prémium szegmens stabil teljesítménye különösen fontos az amerikai gazdaság számára, hiszen a magas jövedelmű háztartások adják a fogyasztói kiadások mintegy felét - írta meg a Marketwatch

A Delta Air Lines februárban az értékesítések lassulásáról számolt be, ami egy indikátor a fogyasztói kereslet alakulására, így nem sok jót vetített előre az amerikai gazdaság állapotára vonatkozóan. A Marketwatch azonban hozzáteszi, hogy ez elsősorban az üzleti utazások és az árérzékeny ügyfelek foglalásainak csökkenéséből eredt, miközben a drágább nemzetközi utazások értékesítése stabil maradt.

Az utazási irodák, utazásszervezők és vendéglátóipari vállalatok szerint a luxusutazások piaca továbbra is virágzik.

Az előrejelzések szeirnt a luxusutazási piac várhatóan 5,2%-kal növekszik idén.

A The Thinking Traveller európai luxusvilla-kölcsönző cég társalapítója szerint nem tapasztalnak csökkenést az ügyfelek részéről, sőt, az átlagos foglalási érték jelentősen emelkedett. A Hyatt szállodalánc luxusportfóliója, amely a márka kb. 30%-át teszi ki, továbbra is erős teljesítményt mutat, különösen az ázsiai és európai prémium desztinációk iránt mutatkozik jelentős kereslet. A Virtuoso luxusutazási ügynökhálózat 57%-os éves növekedést tapasztalt az 50 000 dollár feletti foglalásokban, míg a 150 000 dollár feletti jövőbeli foglalások 81%-kal nőttek. Az ultra-luxus szegmens, beleértve a magánrepülőgépeket, jachtbérlést és villabérlést, továbbra is kiemelkedően teljesít - írja a Marketwatch.

Bár néhány luxusutazási vállalat, mint például a Viking Holdings és az Abercrombie & Kent, februárban lassulást tapasztalt a foglalásokban, az összképet tekintve továbbra is optimisták a 2025-ös évre vonatkozóan. A magas jövedelmű utazók körében egyelőre nem látható jelentős visszaesés, ami recesszióra utalna - állítják.

A Moody's Analytics elemzése szerint az évi 250 000 dollár feletti jövedelemmel rendelkező háztartások adják a fogyasztói kiadások körülbelül felét és a GDP közel harmadát. A rekordokat döntő tőzsde és az emelkedő ingatlanárak tovább erősítették ezen fogyasztók pénzügyi helyzetét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images