Hogyan reagálnak a piacok a tőrök káoszra?

Portfolio 2025. március 24. 07:29

Felemás hangulatban zajlik a kereskedés az ázsiai tőzsdéken hétfőn reggel, ezt követően pedig emelkedésre számíthatunk Európában. A piaci szereplők a lehetséges ukrajnai tűzszünettel kapcsolatos tárgyalások mellett most a Törökországban történtekre is figyelnek, ugyanis múlt héten letartóztatták Recep Tayyip Erdoğan elnök legfőbb kihívóját, Ekrem Imamoglut. Az események, illetve az azokat követő országos zavargások múlt héten nem csak a török tőzsdén - ahol már a shortolást is be kellett tiltani - de a nemzetközi piacokon is éreztették hatásukat.