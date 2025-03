A Boeinggel tárgyalt Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős nagykövete, valamint a hazai űriparról és űrkutatásról és védelmi kérdésekről beszélt amerikai kormányzati szereplőkkel – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Tovább erősítjük kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal, hangsúlyt fektetve a csúcstechnológiákra, például az űr- és a védelmi ágazatra, és azon túl is.

Kiváló alkalom volt arra, hogy tárgyalásokat folytassunk a Boeinggel, és bemutathattuk Magyarország űrkutatásban és az űriparban rejlő lehetőségeit a képviselőház tudományos, űr- és technológiai bizottságának űr- és repüléstechnikai albizottsága előtt. Védelmi és biztonsági kérdéseket is megvitattunk Mike Johnson házelnök nemzetbiztonsági tanácsadóival és Ted Cruz texasi szenátor csapatával. Folytatás következik” – olvasható Jászai Gellért LinkedIn-posztjában.

A Boeing jelentős űripari-és védelmi tevékenységgel rendelkezik, katonai repülőgépeket, műholdakat, rakétákat és űrhajókat is épít katonai és kereskedelmi megrendelők számára.

Az elmúlt hónapokban felpörögtek az események a 4iG űripari üzletágánál, decemberben Jászai Gellért Elon Musknak mutatta be a vállalat űripari terveit Floridában, Donald Trump Mar-a-Lago-i birtokán. Bár konkrét részleteket nem árult el a cég akkor a nagy figyelemmel övezett találkozóról, a 4iG arról beszélt, hogy szolgáltatásokkal, termékekkel és gyártókapacitással is kilépne az űrtechnológiában a nemzetközi piacokra. A megbeszélések februárban Elon Musk cégével, a SpaceX-szel folytatódtak.

Annyi biztos, hogy a 4iG ambiciózus tervekkel rendelkezik az űrtechnológia területén.

Tavaly az űripari tevékenységekre külön vállalatot alapított, amit a műholdak tervezésével és gyártásával foglalkozó Remred 45 százalékos részesedésének felvásárlásával is megtámogatott. Közben egy jelentős beruházással építi Magyarország első űripari gyártóközpontját Martonvásáron, ami 2026-ban kezdheti meg működését. A 4000 négyzetméteres technológiai központ műholdak gyártására, összeszerelésére és tesztelésére is alkalmas lesz. Novemberben a 4iG egy nagyszabású műholdprogramot (HUSAT) is bejelentett, amelynek célja egy geostacionárius telekommunikációs műhold (HUGEO), valami nyolc földmegfigyelési műholdból (HULEO) álló konstelláció pályára állítása 2032-ig, az innen származó adatokat pedig feldolgozná és értékesíteni a cég, amiből jelentős bevételt remél.

A LinkedIn-poszt arra nem tér ki, hogy Jászai Gellért a 4iG képviseletében járt-e ezúttal az Egyesült Államokban, ugyanis március elején Sulyok Tamás köztársasági elnök nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Jászai Gellértet. Jászai Gellért megbízatása a magyar gazdasági érdekek nemzetközi érvényesítésére, illetve további befektetési lehetőségek felkutatására és a nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztésére szól.

Az űripari tevékenységek beindulása a 4iG részvényeinek is lendületet adott, a december eleji Mar-a-Lago-i találkozó óta több mint kétszerezett a 4iG árfolyama. Ma 0,1 százalékos mínuszban áll az árfolyam.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images