Itt a fordulat az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2025. március 31. 20:23

Nagyobb eséssel indult a hét az ázsiai tőzsdéken, ezt követően pedig Európában is lefelé vették az irányt a részvényindexek, csakúgy mint Amerikában: a Nasdaq vezetésével nagyobb esést láthattunk a nyitában, miután a piaci szereplőket általánosságban az amerikai recessziós félelmek, illetve a szerdán élesedő vámok aggasztják. A bizonytalanság óriási, a nyitástól távolodva markáns hangulatjavulást figyelhettünk meg. Egy ilyen bizonytalan környezetben megfelelő menekülőeszköz az arany: a nemesfém jegyzése ennek megfelelően hétfő reggel újabb történelmi csúcsot ért el.



A magyar tőzsde is lefordult, az alapból rossz nemzetközi hangulat mellett az OTP és a Magyar Telekom esése is lefelé húzta ma a hazai börzét, miután Nagy Márton bejelentette, hogy árszabályozás jöhet a bankoknál és telekomcégeknél is.