Veszélyben az inflációkövető áremelés a telekomcégeknél - Mi lesz a Telekommal és a 4iG-vel?

A kiskereskedelmi szektor és a bankok után a távközlési cégek is a kormány inflációcsökkentő lépéseinek célkeresztjében találták magukat, amivel kapcsolatban ma már konkrétumok is elhangzottak Nagy Mártontól: a hazai telekomcégektől önkéntes árcsökkentést várnak el, amiről szerdán folytatnak megbeszéléseket az érintett felek. A hírre nagyot esett a Magyar Telekom árfolyama és a 4iG papírjai is lefelé vették az irányt. Megnéztük, milyen mértékű áremeléseket vittek véghez a telekomcégek az utóbbi években és hogy mennyire fájhat az árcsökkentés nekik.