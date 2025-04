Győrben nyitott új BYD szalont az AutoWallis

Tovább terjeszkedik a BYD márkával az AutoWallis Csoport, miután megnyitotta Magyarország első vidéki BYD értékesítési pontját Győrben.

Az AutoWallis Csoport megnyitotta Magyarország első, fővároson kívüli BYD értékesítési pontját Győrben. A cég 2023-ban nyitott fővárosi szalont az autómárka számára. A BYD járműveihez a szintén az AutoWallis Csoporthoz tartozó Iniciál Autóház biztosítja a szervizszolgáltatást. A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés, így új kereskedések megnyitásával is tovább kíván növekedni - írják a közleményben.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta: az új értékesítési pont megnyitása fontos lépés az AutoWallis magyarországi tevékenységében, hiszen ezzel a fővároson kívül is megjelentek a népszerű kínai autómárkával. Antal Péter kiemelte: az AutoWallis elkötelezett a fenntartható működés, a zöld közlekedésre való átállás mellett, és a vásárlók is egyre nyitottabbak az új technológiákra, ezért döntött a vállalat úgy, hogy tovább bővíti jelenlétét ebben a szegmensben is. Nyugat-Magyarország jelentős vásárlói potenciállal rendelkezik, és az elektromos járművek iránti kereslet is évről évre emelkedik a régióban, így ezen piaci trendek és gazdasági tényezők figyelembevételével esett a választás Győrre – tette hozzá.

Az AutoWallis árfolyama idén 10,1 százalékkal került feljebb.

