Ingatag a hangulat a tőzsdéken, Trump bejelentéseire vár a piac

Eséssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,5 százalékkal került lejjebb, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,4 százalékot gyengült. A befektetők Fehér Ház holnapi bejelentéseit várják, hiszen a várakozások szerint a Trump-adminisztráció széleskörű vámokat fog bevezetni. Kedden a The Washington Post arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat azt fontolgatja, hogy körülbelül 20 százalékos vámokat vezet be az Egyesült Államokba irányuló legtöbb importra, bár a jelentésben azt írták, hogy még nem született végleges döntés.

