Régen látott fordulat a tőzsdéken, már nem Amerika a sztár

Az elmúlt években amerikai technológiai részvényeket venni no-brainer volt, idén viszont egészen más a helyzet. Az USA tech szektora évek óta nem látott alulteljesítést mutat, elsősorban a DeepSeek-sokk óta, amely miatt sok kérdés felmerült a befektetők részéről a masszív AI-beruházások kapcsán. Közben részben az ukrajnai békével kapcsolatos remények, valamint a védelemi kiadások jelentős növelésére felvázolt tervek felfelé hajtották a részvényárakat az európai térségben, így igen jelentős felülteljesítés alakult ki az európai tőzsdék javára az USA-val szemben. De nemcsak az európai részvényekkel lehetett idén szép hozamot elérni, a nyersanyagpiacon a nemesfémek is kifejezetten jól teljesítenek idén, miközben az újabb Trump-ciklus egyik haszonélvezőjének kikiáltott kriptopiac szenved.

Lezárult az év első negyedéve, amely izgalmas mozgásokat hozott a tőkepiacokon. Donald Trump amerikai elnök kis túlzással napi szinten a címlapokon van, részben kiszámíthatatlan vámpolitikája miatt, amely a piacokon is jelentős elmozdulásokat hozott. A vámok negatív hatásai; az amerikai gazdaság lassulására, valamint a tartós inflációra utaló jelek; illetve a technológiai szektor DeepSeek-sokk óta tartó alulteljesítése komoly korrekciót hozott az amerikai részvénypiacokon. Ehhez képest az európai tőzsdék hosszú évek óta nem látott felülteljesítést mutatnak az USA-hoz képest, többek között az ukrajnai béke irányába tett lépések, a felpörgő állami költekezés (különösen a védelmi kiadásokra fordítva), és a vonzó relatív értékeltségek miatt.

Ez a dinamika a fontosabb tőkepiaci eszközöket összesítő ábrán is visszaköszön, hiszen a lista felső részében látható a német DAX index, az európai STOXX 50, és a hazai BUX index is. Jó éve van az aranynak és az ezüstnek is, amelyek a piaci bizonytalanság mellett menedéket jelentenek a befektetőknek.

Néhány kiugró érték is látszik az ábrán, ezek közül a narancslé mutatja a legnagyobb árváltozást. A narancslé volt az elmúlt évek egyik legforróbb árupiaci terméke, a határidős árak 2023 eleje és 2024 vége között többszörösükre nőttek, viszont az idei évben igen jelentős korrekció indult, és az árak mindössze három hónap alatt lefeleződtek. A mozgás mögött részben a kereslet csökkenése áll, miután az árak korábbi emelkedése olyan szintre tolta a narancslé árát, hogy a fogyasztók inkább elkezdték az alternatívákat venni. Emellett szintén negatívan befolyásolta a keresletet, hogy a citrusfélék zöldellő betegsége miatt a cukor-sav ráta szuboptimálissá vált, így keserűbb, és alacsonyabb minőségű lett a termés. A Floridában és Brazíliában tapasztalt kedvezőbb időjárás eközben javította a kínálati kilátásokat, miközben a spekulatív pozíciók is elkezdtek leépülni, ami szintén nyomást helyezett az árakra.