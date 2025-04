Ez még a vártnál is sokkal gyengébb - Nagyot esett a Tesla eladása

Azt már az előzetes adatok alapján lehetett tudni, hogy nem alakul fényesen az idei év a Teslánál, egymás után jöttek ki az adatok arról, hogy a fontosabb európai és a kínai piacon durván visszaesett az értékesítés, de a ma közzétett adat még az egyébként pesszimista várakozásoknál is gyengébb lett. Elon Musk viszonylag sokat tett azért, hogy világszerte tömegesen forduljanak el a potenciális vevők a márkától, és a húzomodell, a Model Y modellváltása is szerepet játszik a visszaesésben.

Jelentősen csökkentek az eladások

A Tesla által összeállított konszenzus közel 380 000 eladásról szólt, de a befektetők a Reuters szerint már 360 000 darabnál magasabb értékesítési számokkal is megelégedtek volna. Beszédes, hogy december közepén még 470 000 körül mozogtak a várakozások, innen tehát durván 110 000 darabbal jött lejjebb a konszenzus az elmúlt hónapokban.

Ehhez képest a cég ma összesen 336 681 darabos eladásról számolt be, ami 13 százalékos visszaesés jelent a tavalyi első negyedévhez képest.



Mindez azért is érdekes, mert a fontosabb autópiacokon dinamikusan nő az elektromos autók eladása.

Utoljára a Tesla 2022 második negyedévében adott el ilyen kevés autót.

A vizsgált időszakban a Tesla 362 615 darab autót gyártott, ami 16,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A visszaesést azzal magyarázza a cég, hogy az új Modell Y-ra való átállás miatt mind a négy gyárban hetekig állt a termelés az első negyedévben. Megjegyzik ugyanakkor, hogy az új Model Y gyártásának felfutása továbbra is jól halad.

Az eladásokhoz hasonlóan, a gyártási számok is utoljára 2022 második negyedévében voltak ilyen alacsonyak.

Egymás után jöttek a visszaesésről szóló hírek

Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek a jelentések a különböző országokból, melyek szerint a Tesla eladásai zuhanórepülésben vannak. Az ACEA adatai szerint annak ellenére, hogy az elektromosautó-eladások érdemben nőttek az EU-ban,

a Tesla értékesítése január-februárban lefeleződött.

Az országos statisztikák a héten kezdtek beérkezni az európai országokból, ezekből már a márciusi adatok is látszanak, és a kép nem igazán javult. Franciaországban például 36,8 százalékot zuhantak márciusban az eladások a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, míg Svédországban 63,9 százalékos volt a visszaesés. Ugyan Portugália és Spanyolország szembement a trenddel múlt hónapban (előbbiben 2,1 százalékkal, utóbbiban 34,3 százalékkal nőttek az eladások), ez nem tudta ellensúlyozni a korábbi hónapokban tapasztalt visszaesést, így a Tesla első negyedéves eladásai az alábbiak szerint alakultak azokban az országokban, ahol már elérhető a statisztikák:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 01. Összeesett a Tesla Franciaországban és Svédországban is

A világ legnagyobb autópiacán, Kínában is hasonló a helyzet, szóval nem európai problémáról van szó. Kínában februárban 49 százalékkal csökkentek a Tesla eladásai, 30 688 autót szállítottak ki, 2022 júliusa óta nem volt ilyen alacsony az eladás, a Tesla piaci részesedése a 2022-es több mint 16 százalékról 2025 februárjára 4,3 százalékra zuhant. A ma publikált márciusi számok sem néznek ki sokkal jobban, a China Passenger Car Association (CPCA) szerint a Tesla 78 828 darab autót adott el Kínában a múlt hónapban, ami ugyan februárhoz képest 157 százalékos növekményt jelent, de tavaly márciushoz képest 11,5 százalékkal kevesebb.

Az embereknek bajuk van Elon Muskkal

Több indokkal is magyarázható az eladások visszaesése, egyrészt élesedik a verseny, mostanra minden hagyományos autógyártónak széles elektromosautó-palettája van, és új, eddig más szektorokban működő belépők (pl. Xiaomi, Huawei, Sony stb.) is versenyeznek. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Tesla húzómodelljénél, a Model Y-nál modellváltás volt, sokan azért nem vesznek most új Teslát, mert már az új verziót várják.

De az elefánt a szobában mégiscsak maga Elon Musk, akinek politikai szerepvállalása is hatással van a Tesla eladásaira.

Országszerte tüntetések zajlottak Tesla-kereskedések előtt Elon Musk kormányzati szerepvállalása ellen az Egyesült Államokban. Az FBI még egy különleges egységet is létrehozott a Tesla elleni támadások kivizsgálására, miután több gyújtószerkezetet találtak a cég austini bemutatótermében. A milliárdos üzletember Donald Trump elnöksége alatt a Kormányzati Hatékonysági Osztály vezetőjeként jelentős befolyást szerzett az állami szervek működése felett, ami széleskörű tiltakozást váltott ki.

Egy hawaii dizájner, Matthew Hillier havonta több mint 100 ezer dollárt keresett azzal, hogy Elon Musk-ellenes matricákat árul Teslákra, olyan feliratokkal, mint "I bought this before Elon went crazy", vagyis "az előtt vettem, hogy Elon megőrült".

Nemcsak az újautó piacon érezhető a fentiek hatása, az Edmunds adatai szerint márciusban minden eddiginél magasabb volt azoknak a Tesla-tulajdonosoknak az aránya, akik más márkák új vagy használt autóira cserélték le járműveiket.

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ