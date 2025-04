Nagy Márton: megkezdődtek az egyeztetések a telekomcégekkel a díjcsökkentésről

Megkezdődtek az egyeztetések a hazai távközlési szektor vezetői és Nagy Márton között a távközlési díjak csökkentéséről – derül ki a Facebookon publikált posztból.

A kiskereskedelmi szektor és a bankok után a távközlés szolgáltatások is a kormány célkeresztjébe kerültek az inflációcsökkentő lépések nevében, mégpedig Nagy Márton hétfőn közölte, hogy önkéntes díjcsökkentést várnak el a távközlési szolgáltatóktól, amiről szerdán tárgyalnak először a cégek vezetőivel.

A ma reggel közzétett Facebook-poszt szerint az első egyezetés megkezdődött, és a képekből az is kiderül, hogy a Yetteltől Dávid Zoltán stratégiai vezérigazgató-helyettes, Igor Prerovksy vezérigazgató, a Magyar Telekomtól Pereszlényi Zoltán kereskedelmi vezérigazgató-helyettes és Rékasi Tibor vezérigazgató, a 4iG távközlési részlegétől Bányai Tamás, a One vezérigazgatója és Tábori Tamás távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató helyettes jelent meg a megbeszélésen.

Azt még nem tudni, hogy milyen mértékű árcsökkentést „ajánlanak fel” a hazai távközlési vállalatok, de Nagy Márton közölte, hogy legalább 10 százalékos csökkentést várnak el.

Így emelkedtek az árak az elmúlt években

Mint ismeretes, az elmúlt években a távközlési szolgáltatók közel a megelőző évi hivatalos infláció mértékével emelték minden évben az előfizetési díjaikat.

2022-ben azzal találták szembe magukat a hazai távközlési vállalatok, hogy a költségeik jelentősen megemelkedtek, miután az infláció az 1990-es évek vége óta nem látott magasságba emelkedett, kétszámjegyűvé vált. A feszített munkaerőpiacon a munkaerőköltségek növekedésére rátettek egy lapáttal az orosz-ukrán háború kirobbanása miatt elszálló energiaárak, amire a távközlési cégek érzékenyek, mivel nagy a súlya a működésben az energiaköltségeknek. Mindeközben a távközlési extraprofitadók is sokmilliárd forinttal terhelték őket. Ilyen környezetben döntöttek úgy a telekomcégek, hogy bevezetik az éves szintű inflációkövető díjemeléseket.

A Magyar Telekom 2022 szeptemberében emelte be az ügyfélszerződések általános szerződési feltételei közé az inflációkövető díjkorrekció klauzulát, amely alapján minden évben a havi előfizetési díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző üzleti évi átlagos fogyasztói árindex mértékével egyezően változnak. Ennek jegyében 2023 márciusától 14,5 százalékkal emelte a díjakat a Telekom. 2024-ben az előző évi inflációnál (17,6 százalék) kisebb mértékű, 15 százalékos emelést vitt véghez a Telekom, amit azzal indokolt, hogy erős a verseny a piacon, míg 2025 április 1-től elvileg 3,7 százalékos emelés lép életbe, ami megfelel a 2024-es éves inflációs adatnak.

A versenytársak hasonlóképpen tettek, a Yettel 2023-ban 14,5 százalékos, 2024-től 15,3 százalékos, 2025-től pedig 3,7 százalékos emelést jelentett be. A 4iG a most már One márkanév alatt egyesült távközlési szolgáltatásainál, a Digi-nél 2024-ben 14,9 százalékos, a Vodafone-nál 15,4 százalékos áremelés foganatosított, az idei évre pedig a One 3,5 százalékos díjkorrekciót irányzott elő.

Mennyire fájna a díjcsökkentés a telekomégeknek?

Az inflációkövető áremelésnek köszönhetően a hazai távközlési vállalatok „védettek” lettek az infláció költségnövelő hatásaitól. Ez látványos fordulatot hozott a Magyar Telekomnál a befektetési sztoriban, masszív növekedést eredményezett a bevételi soron, amivel együtt eredményszinten is jelentős javulásról számolt be a cég. A 4iG-nál eközben a zajlott a korábban akvirált cégek integrációja, de a konszolidációt követően tavaly már mind a bevétel, mind az EBITDA kétszámjegyű növekedést tudott mutatni úgy, hogy a bázisidőszak is nagyrészt tartalmazza a Vodafone számait, ami a 4iG utolsó nagy távközlési akvizíciója volt.

Az eredményjavulást tovább segítette, hogy 2024-től a kormány kivezette a távközlési cégekre vonatkozó közműadót, 2025-től pedig a távközlési különadó is megszűnik, ami 2022 óta sokmilliárd forintos tételt jelentett a nagy hazai távközlési cégeknek, a Telekomnál például 2023-ban a kettő együtt mintegy 35 milliárd forintot, a 4iG leányvállalatainál pedig több mint 6 milliárd forintot jelentett. A különadók kivezetését azonban nem „ingyen” adta a kormány, együttműködési megállapodást kötött mind a Magyar Telekommal, mind a 4iG-val, hogy az így fennmaradó összeget infrastruktúraberuházásokra fordítsák, a nemzeti digitalizációs stratégiát támogatandó.

A hazai tőzsdén forgó két nagy távközlési vállalat közül a Magyar Telekomnak van publikus célkitűzése, az idei évre, 3,7 százalékos díjemelés mellett 1-3 százalékos bevételnövekedést tervezett a cég, mivel a díjkorrekció csak az előfizetésekre vonatkozik, nem a teljes bevételi streamre. Az EBITDA AL szintjén 12-15 százalékos dinamikát várt a menedzsment, az elemzők a Refinitiv konszenzusa szerint 4 százalékos bevételnövekedéssel, 12,5 százalékos EBITDA-növekedéssel és 21,5 százalékos adózott eredmény-növekedéssel számoltak 2025-re.

Így reagáltak a részvények

Az esetleges díjcsökkentések hírére az utóbbi három napban estek a részvények, különösen a Magyar Telekom papírjai. Ma 1,9 százalékos mínuszban áll a Telekom árfolyama, a 4iG pedig 0,6 százalékot esett.

