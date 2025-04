Eldurvult a vámháború, a Richternél még várják a részleteket

A Richternél egyelőre várják a részleteket Donald Trump vámbejelentéseivel kapcsolatban, hogy a gyógyszeriparra is az általános szabályok vonatkoznak-e majd, de a gyógyszergyártó jelentős amerikai forgalmában csak mérsékelt súlya van azoknak a bevételeknek, amiket érinthet - tudtuk meg a cégtől.

Donald Trump éjjeli bejelentése szerint az EU-ból származó termékekre 20 százalékos vámot vet ki, ami az Egyesült Államokba exportáló magyar cégeket is érinti. A tőzsdei vállalatok közül a Richter legnagyobb piaca bevétel alapján az Egyesült Államok, elsősorban a Vraylarnak köszönhetően, amit azonban a gyógyszergyártó amerikai partnere, az AbbVie értékesít az Egyesült Államokban, így a Richter royalty-n keresztül kapja innen a bevételeket, nem klasszikus termékexport van.

A Richternél egyelőre várják a részleteket a vámokkal kapcsolatban, hogy a gyógyszeriparra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e majd – mondta el a kérdésünkre válaszolva Beke Zsuzsa, a Richter kormányzati kapcsolatok és kommunikációs vezetője.

Orbán Gábor vezérigazgató még az éves eredményeket bemutató sajtótájékoztatón február végén elmondta, hogy egy, az európai gyógyszeripart érintő vám Európa többi vállalatát a Richterhez képest sokkal jobban fogja érinteni.

A Richter amerikai forgalmában 10 százalék alatt van az a bevétel, amit érint, ezek alapanyagok, hatóanyagexport és itt gyártott, ott értékesített termék, elsősorban a nőgyógyászatban.

A gyógyszeripart (is) érintő vámok azonban aggasztó tendenciát jelentenek az amerikai betegeknek, az Egyesült Államokban nyomott áron forgalmazott generikus termékekre rátesz még egy lapáttal és tovább fokozhatja a hiányt. Amerikában a generikus gyógyszerek nagyon olcsók, a vámok ezen tovább ronthatnak és kivonhatnak gyógyszergyártók termékeket. Beke Zsuzsa kiemelte, hogy különösen megdöbbentő az Indiára most kivetett vámok mértéke, mert innen származik az Amerikában értékesített generikus gyógyszerek 30 százaléka. Ha marad a bejelentett vámszint India esetén is a gyógyszergyártókra, az óriási ütést jelenthet minden amerikai gyógyszerfogyasztónak és a teljes amerikai gyógyszeriparnak.

A Richter árfolyama ma felülteljesítő a magyar tőzsdén, 0,1 százalékos mínuszban áll a részvény, miközben a BUX 1,8 százalékot esett.

