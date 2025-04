Kiadta 2024-es fenntarthatósági jelentését a Velux

2024-ben 11 százalékkal mérsékelte a saját működéséből származó kibocsátásait a Velux Cégcsoport – ez összesen 60 százalékos csökkenést jelent 2020-hoz képest. Az elmúlt évben fókuszba került a biodiverzitás és a körforgásos gazdálkodás kérdése is, új kezdeményezéseket indítva mindkét területen - írja a cég a közleményében.

A Velux Cégcsoport kiadta 2024-es fenntarthatósági jelentését: ennek alapján a saját működésükből származó szén-dioxid-kibocsátás mértékét (1. és 2. hatókör) a 2020-as 52 kilotonnáról 21 kilotonnára mérsékelte.

Ez összességében 60 százalékos csökkenést jelent,

amelyből 11 százalékot az elmúlt évben sikerült elérni, elsősorban a megújuló energiaforrásokra való átállásnak és a gyártási területeken megvalósított energiahatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően.

A cégcsoport ezenfelül folytatta a teljes értéklánc kibocsátásának (3. hatókör) csökkentését is. Ezen a területen a kibocsátások enyhén mérséklődtek, 1,153 kilotonnás szén-dioxid szintre, ami több mint fél százalékos csökkenést jelent 2023-hoz képest. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású anyagokat szereztek be és építettek be a termékeikbe, valamint hosszú távú megállapodást kötöttek az ArcelorMittal vállalattal, amely tízéves garantált alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélellátást biztosít számukra.

Fókuszban a körforgásos gazdaság és a biodiverzitás

A vállalatcsoport négy egyedülálló programot is elindított 2024-ben, hogy tesztelje a körforgásos üzleti modelleket. A cél, hogy betekintést nyerjen olyan területekbe, mint a visszavételi rendszerek, valamint a felújítási és karbantartási szolgáltatások, és ezek alapján kijelölje a további fejlődési irányokat.

Élénkítették erőfeszítéseiket a biodiverzitás védelme és javítása érdekében is, új módszertant dolgoztak ki a telephelyek biodiverzitásának felmérésére, és konkrét intézkedéseket tartalmazó tájékoztatókat készítettek a helyi ökoszisztémák támogatására. Az első felméréseket Dániában, Lengyelországban, Olaszországban és Magyarországon végezték el, és ezek alapján folytatják a jövőbeni fejlesztéseket.

„Örömmel jelenthetem, hogy folytatjuk a szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentését, hiszen ez minden vállalat számára elsődleges feladat. Célunk, hogy partnereinkkel közösen mozdítsuk elő a körforgásos modellek aktív használatát és tovább csökkentsük az építőipar káros kibocsátásait. Következő célunk, hogy a terméktervezéstől egészen a fogyasztói használat végéig megvalósítsuk a teljes körforgásos modellt partnereinkkel együttműködve. Emellett büszke vagyok arra, hogy a női vezetők aránya globális szinten 31 százalékra nőtt” – mondta Lars Petersson, a VELUX Cégcsoport vezérigazgatója.

A 2024-es év fenntarthatósági mérföldkövei: