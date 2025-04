Rég nem látott félelem söpör végig a tőzsdéken, zuhannak az amerikai indexek

Portfolio 2025. április 04. 18:24

Tegnap nagyon csúnya esés indult a világ tőzsdéin, ma pedig csak még tovább durvul az eladói hullám. Mindez annak tudható be, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a világ szinte összes országával szemben büntetővámokat vezet be.



Ma az ázsiai piacokon is nagyon rossz volt a hangulat, és Európában is egyre meredekebb esést láthatunk, szektorszinten a bankrészvények teljesítenek rendkívül rosszul, a tegnapi 5 százalék fölötti esést követően tovább adják a befektetők az OTP-t. A klasszikus menekülőeszközök ma sem működnek, hiszen esik az arany és az ezüst árfolyama, a közmű vállalatok részvényei viszont ideiglenesen jó fedezéknek bizonyulnak. Amerikában szintén nagy esést láthatunk a tőzsdéken, hiába érkezett korábban kedvező foglalkoztatottsági adat. A félelemindex is bejelzett, rég nem látott pánik söpört végig a befektetőkön.