Sokkoló áremelkedés jöhet az iPhone-oknál a vámok miatt

Donald Trump új vámtarifái jelentősen megnövelhetik az iPhone-ok árát, akár 30-40 százalékos áremelkedést is okozhatnak elemzők szerint - számolt be az Inside Retail

Az Egyesült Államok elnöke által bevezetett új vámtarifák különösen érzékenyen érinthetik az Apple-t, mivel az iPhone-ok többségét még mindig Kínában gyártják, amit 54 százalékos vámmal sújtanak. A vállalatnak két lehetősége van: vagy elnyeli a többletköltségeket, vagy áthárítja azokat a fogyasztókra.

Az elemzések szerint az alapmodell iPhone 16, amely jelenleg 799 dollárba kerül, akár 1142 dollárra is drágulhat a Rosenblatt Securities számításai alapján, ami 43 százalékos áremelkedést jelentene.

A csúcsmodell iPhone 16 Pro Max ára pedig az 1599 dolláros jelenlegi árról közel 2300 dollárra emelkedhetne.

Bár az Apple egyes gyártási folyamatokat Vietnamba és Indiába helyezett át, ezeket az országokat sem kímélték a vámok: Vietnam 46 százalékos, India pedig 26 százalékos vámtarifát kapott. Neil Shah, a Counterpoint Research társalapítója szerint az Apple-nek átlagosan legalább 30 százalékkal kellene emelnie árait az importvámok ellensúlyozására.

Angelo Zino, a CFRA Research elemzője azonban nem látja ennyire borúsan a helyzetet, szerinte a vállalat valószínűleg csak a költségek 5-10 százalékát tudja majd áthárítani a fogyasztókra.

Trump első elnöki ciklusa alatt is vezetett be vámokat a kínai importra, hogy az amerikai vállalatokat hazai vagy közeli országokba való gyártásáthelyezésre ösztönözze. Akkor az Apple több termékére is mentességet kapott, most azonban egyelőre nem született ilyen döntés.

Az elemzők szerint az iPhone eladások már most is stagnálnak a vállalat főbb piacain, részben azért, mert az Apple Intelligence új funkciói nem bizonyultak elég vonzónak a vásárlók számára. A Rosenblatt Securities becslése szerint Trump vámintézkedései akár 40 milliárd dolláros veszteséget is okozhatnak az Apple-nek.

Az Apple árfolyama több mint 9 százalékos eséssel zárta a csütörtöki kereskedést.

