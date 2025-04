Brutális szigorítás jön: 2 milliárdos bírság vár a szabályszegőkre

Drasztikus mértékben nő a jogsértések után kiszabható környezetvédelmi bírság felső határa májustól Magyarországon: a jelenlegi 500 ezer forintos maximum helyett akár 2 milliárd forintos szankcióval is számolnia kell annak, aki megszegi a szabályokat – jelentette be Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára.

Digital Compliance 2025 2025. május 6-án újra körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való vállalati jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek.

Ez négyezerszeres növekedést jelent

- amellyel a kormány célja egyértelmű: a környezetszennyezés elleni fellépés szigorítása, valamint a jogkövető cégek versenyelőnyének növelése.

Raisz Anikó hangsúlyozta, hogy ezzel az intézkedéssel a kabinet egyértelmű üzenetet küld a Magyarországon működő vagy beruházó nagyvállalatoknak: nem éri meg beleszámolni a bírságot a működési költségeikbe.

A változások bevezetése előtt a hatóságok gyakorlatát alaposan felülvizsgálták, és társadalmi egyeztetésre is sor került. A környezetvédelmi hatóságok – amelyek a kormányhivatalok keretein belül működnek – továbbra is széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek: a bírság mértékét például a környezetszennyezés súlyossága, időtartama vagy az esetek ismétlődése is befolyásolja.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a tavalyi környezetvédelmi törvénymódosítással bevezették a kiemelt környezetvédelmi szabályszegők nyilvános listáját. Azok a cégek kerülnek ide, amelyeket egy naptári éven belül legalább 50 millió forint bírsággal sújtanak. Az ezen szereplők két évig nem részesülhetnek bizonyos állami támogatásokban.

A szabályszegések többsége továbbra is a vállalatokhoz köthető, de Raisz Anikó azt is elmondta: a magánszemélyekre kiszabott környezetvédelmi bírságok is emelkednek. Kiemelte, hogy

az illegális hulladéklerakás esetén már helyszíni bírság is kiszabható, amennyiben tetten érik az elkövetőt.

Címlapkép forrása: Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images