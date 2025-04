Itt az Audi válasza a vámháborúra, visszatartja az USA-ba küldött autókat

Az Audi visszatartja az április 2. után az Egyesült Államokba érkezett járműveit az újonnan bevezetett 25 százalékos autóipari vám miatt, miközben a meglévő készletei egyelőre biztosítják a folyamatos értékesítést.

A Volkswagen tulajdonában lévő Audi visszatartja azokat az autókat, amelyek április 2. után érkeztek amerikai kikötőkbe az újonnan kivetett 25%-os gépjárműipari vám miatt - erősítette meg a cég szóvivője az Automotive News amerikai szaklap által közölt, kereskedőknek küldött kommunikáció tartalmát.

A szóvivő hozzátette, hogy az autógyártónak mintegy 37 000 járműve van készleten az USA-ban, ami körülbelül két hónapnyi értékesítésre elegendő, így az Audi modelljei továbbra is elérhetőek maradnak a vásárlók számára.

Múlt héten a győri Audi is megszólalt a vámok hatásáról. Lőre Péter, az Audi Hungária kommunikációs igazgatója közölte, hogy a győri vállalat jelentős mértékben érintett Donald Trump új vámintézkedéseiben, mivel a Győrben gyártott Q3 modellek és motorok egy része az amerikai piacra kerül.

Érintettek vagyunk, hiszen a járműgyártásunk egy részét az amerikai piacon értékesítjük, illetve motorjaink is kerülnek olyan autókba, amelyeket a VW Konszern az USÁ-ba szállít

– nyilatkozta Lőre. A győri üzem által gyártott Audi Q3 modellek körülbelül 20 százaléka kerül az amerikai piacra.

Reagálnak az autógyártók

A Ferrari volt az egyik első autógyártó, amely reagált a vámokra. A cég 10 százalékkal emelte néhány modelljének árát, beleértve a Purosangue SUV-t, a 12Cilindri grand tourert, és az F80-at. Azért feltételezhetően a cég vásárlói kevésbé árérzékenyek, mint a tömegmárkák esetében, így a vámköltségek továbbhárítását könnyebb megoldania.

Az amerikai autóipari vámok életbe lépését követően a Nissan közölte, hogy határozatlan ideig nem fogad megrendeléseket az USA-ból két Infiniti modellhez, amelyeket Mexikóban gyártanak. A modelleket továbbra is gyártják más piacok számára, más amerikai modellek gyártása pedig Mexikóban és Japánban folytatódik - közölték. A vállalat a lokalizált gyártás irányába is lépést tesz, hiszen a Rogue SUV-t a korábbi tervekkel ellentétben továbbra is két műszakban fogják gyártani a Tennesseeben található üzemben, pedig januárban még az volt a terv, hogy az egyik műszakot ebben a hónapban megszüntetik.

Ezáltal több lokalizált volumen marad az Egyesült Államokban, amely mentes az új autóipari vámoktól

- áll a Nissan közleményében. Ráadásul a Rogue és a Pathfinder (mindkettőt elsősorban az USA-ban gyártják) estében is árcsökkentést jelentett be a cég, ami valószínűleg a piacszerzést célozza.

A Ford azzal reagál, hogy a következő két hónapra a vásárlók számára is elérhetővé teszi a dolgozói árakat. Hogy mennyit spórol a vásárló, az járműtől függ, de az érték könnyen elérheti a több ezer dollárt. A vállalat szóvivője a Business Insidernek elmondta, hogy a cég 74 napra elegendő készlettel rendelkezik a vámok által nem érintett járművekből, míg a GM esetében ez az érték 50 nap, a Toyotánál pedig 24 nap.

Elemzők szerint a Ford az egyik legjobban pozícionált amerikai autógyártó a vámok átvészelésére.

A Ford úgy tűnik, hogy erős belföldi jelenlétét igyekszik kihasználni, és a kezdvezmények révén piacot szerezni.

A Stellantis a vámok miatt szünetelti a termelést a kanadai Windsorban, valamint a mexikói Tolucában található összeszerelő üzemében. A kandani üzem két hétig, míg a mexikói gyár április végéig nem fog működni. A termelés leállása ebben a két üzemben 900 dolgozó ideiglenes elbocsátását vonta maga után a vállalat michigani és indianai hajtáslánc- és présüzemében. A Stellantis pénteken a Fordhoz hasonlóan bejelentette, hogy az eladások fellendítése és a készletek kiürítése érdekében a munkavállalói árakon kínálja az autóit az amerikai fogyasztóknak.

A Hyundai ehhez képest arról számolt be pénteken, hogy június 2-ig nem emeli jelenlegi járműválasztékának árát a vámok miatti esetleges költségnövekedés miatt.

Tudjuk, hogy a fogyasztók bizonytalanok az esetlegesen emelkedő árak miatt, és szeretnénk némi stabilitást biztosítani számukra az elkövetkező hónapokban

- mondta José Muñoz, a Hyundai vezérigazgatója. A cég közölte, hogy arra ösztönzi a franchise-kereskedő partnereit, hogy a vállalat által javasolt fogyasztói árakat vegyék figyelembe a járművek árának meghatározásakor, de elismerte, hogy a kiskereskedők független vállalkozások, amelyek saját maguk is emelhetik az árakat.

A Volkswagen megerősítette, hogy a vámok által érintett járművek árához "importdíjat" fog hozzáadni. A cég szóvivője szerint nem világos, hogy a vámok milyen mértékben befolyásolják majd az új autók árát, mivel még nem született végleges döntés az árképzésről. Közben az Automotive News azt írja, hogy a VW szünetelteti Mexikóból a vasúti szállítását az USA-ba, míg a vízi szállítások az országból és Európából folytatódnak. A vállalat legnépszerűbb autói, az Atlas és Atlas Cross Sport középkategóriás SUV-ok a Tennessee állambeli Chattanoogában készülnek, míg több másik népszerű modellt - a Jetta szedánt, a Taos SUV-t és a Tiguan SUV-t - a mexikói Pueblában gyártják.

A Volvo márka vezérigazgatója csütörtökön a Bloombergnek elmondta, hogy az autógyártó a vámokra válaszul több járművet kíván gyártani dél-karolinai gyárában.

Növelnünk kell az Egyesült Államokban gyártott autók számát, és minden bizonnyal egy másik modellt is át kell helyeznünk abba a gyárba

- mondta Håkan Samuelsson. A cégvezér szerint a vállalat alaposan meg fogja vizsgálni, hogy melyik modellt helyezi át a gyárba, ahol már most is gyártják az EX90 és a Polestar 3 EV modelleket.

A Mercedes-Benz is jelezte, hogy fontolgatja a gyártás áthelyezését az Egyesült Államokba. Jörg Burzer termelési vezető több újságírónak is elmondta, hogy a német autógyártó egy másik járműmodell gyártását is megkezdheti alabamai gyárában. Burzer elmondása szerint a Mercedes még mérlegeli a vámok hatását, de figyelmeztetett, hogy a rugalmasság kulcsfontosságú lesz. A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a vállalat fontolgatja néhány megfizethetőbb modell értékesítésének leállítását az amerikai piacon, de a cég szóvivője később elmondta, hogy a vállalat továbbra is az értékesítés növelésére fókuszál.

A BMW megerősítette, hogy fedezi a Mexikóban gyártott autók vámköltségeit, de csak május 1-jéig. Ezek a vámok a 3-as sorozatú szedán, a 2-es sorozatú kupé és az M2 modellekre vonatkoznak, amelyeket a BMW Mexikóban gyárt. A cég szóvivője arról is beszélt, hogy a luxusautógyártó még mérlegeli az új vámok hatását, és felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy a fogyasztók érdekében minél előbb jussanak megállapodásra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images