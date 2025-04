Pánik a tőzsdéken: vérfürdő után most itt a fordulat

A vámháború generálta pánikhangulat uralja a világ tőzsdéit hétfő reggel is. Ázsiában nagyon csúnya mínuszokat láthattunk: a hongkongi és kínai tőzsdék a 2008-as pénzügyi válság óta nem estek ekkorát egy nap alatt. Ezt követően Európában is hatalmas mínuszokat láthattunk a nyitás után: a DAX több mint 10 százalékos mínuszban is volt, csakúgy mint a BUX. Kora délutánra azonban fordulni látszik a kép, és kapaszkodnak a részvényindexek Európa-szerte.A magyar tőzsdén a hangulatromlás legnagyobb vesztese az OTP volt ma reggel, már több mint 15 százalékos is volt a bank részvényeinek esésre, délutánra azonban már alig 2 százalékos mínuszban vannak csak a bank papírjai.Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés