Sorra függesztik fel a tőzsdére lépést a vállalatok a kereskedelmi háború miatt

A kiszámíthatatlan piaci körülmények miatt néhány tervezett IPO-t ideiglenesen felfüggesztettek

- közölte a Commerzbank szóvivője a Bloomberggel. "Az elkövetkező hetekben csak mérsékelt aktivitásra számítunk a részvénykibocsátási üzletágban, amíg a pénzügyi piacokon nem nyugszik meg a helyzet."

Ez újabb bizonyítéka az üzleti tranzakciók széles körű lassulásának, már több milliárd dollár értékű felvásárlást és tőzsdére lépést függesztettek fel cégek a kereskedelmi háború által felforgatott globális gazdaságban. A Bloomberg korábbi jelentése szerint a StubHub Holdings jegyértékesítő platform, a Klarna Bank fintech óriás és az eToro Group kereskedési platform is elhalasztotta tervezett tőzsdei bevezetését. Németországban több tőzsdére készülő vállalat is elhalasztotta a húsvét körüli bevezetési terveit, köztük a Stada Arzneimittel gyógyszergyártó is.

