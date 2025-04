Trump vámháborúja a magyar vállalatoknak is nagyon fájhat

Donald Trump április 2-án drasztikus vámintézkedéseket jelentett be, amelyek alapjaiban alakíthatják át a világgazdasági erőviszonyokat. Az Amerikai Felszabadítás Napjának nevezett program részeként 10%-os általános importvám lépett életbe április 5-től, április 9-től pedig országonként változó, akár 46%-os viszonossági vámokat is kivetnek – például Kínára 34%-ot, az EU-ra 20%-ot, Japánra 24%-ot. A tőzsdei árfolyamok már nagyot estek, mutatjuk, hogy milyen csatornákon keresztül hat a hazai nagyvállalatok működésére a vámháború. A hazai tőzsdei cégekkel és a magyar részvénypiaccal is foglalkozunk befektetési konferenciánkon, a május 8-i Portfolio Investment Day 2025-re itt lehet regisztrálni.

Esés a magyar tőzsdén is

Donald Trump brutális vámemelést jelentett be több mint 180 országgal szemben április 2-án, azóta a vámháborúval kapcsolatos bizonytalanságok miatt nagyot estek a világ részvénypiacai, köztük a magyar is.

A BUX index értéke 2 nap alatt 7,5 százalékkal csökkent, az indexet a legnagyobb komponens, az OTP húzta le, a bankrészvény 11,6 százalékkal került lejjebb.

Bár a lehetséges hatások egyelőre képlékenyek, már csak azért is, mert az USA kereskedelmi partnerei, így az EU is válaszlépéseket jelenthet be, és maguk a cégek is csak vizsgálják, hogy hogyan hathatnak a működési környezetükre a vámintézkedések, összegyűjtöttük, hogy milyen csatornákon keresztül hathat a vámháború a legnagyobb hazai tőzsdei cégekre.