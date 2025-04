Beruházás nélkül is óriási megtakarítás érhető el az energiaköltségekben

A ma már számos elérhető digitális megoldás alkalmazásával akár beruházás nélkül is optimalizálható az energiafelhasználás, ezáltal jelentősen csökkenthetőek a vállalati energiaköltségek. A lehetőség nem csak nagyvállalatok és nagy irodaházak számára adott, hanem a kkv-k is gyors megtérülést érhetnek el a szoftveres alkalmazások segítségével. Az üzemeltetés számos beavatkozási pontot kínáló finomhangolásának előnyeit több konkrét esettanulmány és példa bemutatásával prezentálták a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 konferencia előadói a rendezvény Energiahatékonyság és okos energiafelhasználás című szekciójában.

Az okos energiafelhasználást elősegítő digitális technológiák adatokat és információkat biztosítanak a tudatos energiamenedzsmenthez, lehetővé téve az energiaköltségek beruházások nélküli csökkentését is.

Ilyen eszköz a Pannon Építőműhely Kft. által fejlesztett Panda energiamenedzsment szoftver, amelynek alkalmazásával a működési anomáliákat is felderítve optimalizálhatóak a vállalati energiaköltségeik. A szoftver rámutat az energetikai megtakarítási lehetőségekre, rendszerezi az energia számlákat, a szolgáltatói idősoros adatokból és az almérésekből elemzéseket biztosít. Ezáltal nyomon követhetővé válik a szervezet energiafelhasználása, így a felhasználónak a működés minden pontjáról és pillanatáról naprakész információ áll a rendelkezésére - mutatta be a megoldást Lengyel Kristóf, az energetikai tanácsadással foglalkozó Pannon Építőműhely Kft. ügyvezetője, energetikai üzletág-igazgatója.

A szoftver 4 területen nyújt támogatást:

a szervezeti hatékonyság növelésében,

a menedzsment és kontrolling,

az energia- és költséghatékonyság, valamint

a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása területén.

Az eszközt több mint 100 ügyfél használja országszerte, köztük a CPI, a Bayer Property, Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Sportügynökség, több mint 100 sportlétesítmény adatait kezelve.

Lengyel Kristóf több esettanulmányt is bemutatva szemléltette a szoftver energiahatékonyság-javító potenciálját. Az egyik, kiterjedt ingatlanállományt üzemeltető ügyfélnél a 32, lényegében teljesen megegyező épület közül az energiahatékonysági szempontból legjobban és legrosszabbul teljesítő egységek között a gázfelhasználásban 3-szoros különbséget találtak a Panda alkalmazásával, ami az üzemeltetés különbségeire volt visszavezethető.

Csak az optimalizálással az épületeknél összesen 32 millió forintos megtakarítást értek el az energiaköltségekben. Egy másik ügyfélnél az éjszakai és hétvégi fűtés optimalizálásával a fűtési energia 18%-os csökkenését érték el, míg a lekötött teljesítmény havi szinten mintegy 100 ezer forinttal csökkent.

A szoftver alkalmas a napelemes termelés anomáliáit, például az esetleges inverterhibát is felderíteni az inverter negyedórás adataiból és a hálózatos adatokból.

Digitális eszközökkel méri fel az irodatér kihasználtságát, energiafogyasztását és tesz javaslatokat az optimalizációra az NRGmap újgenerációs szoftver is. A szoftverrel az energiahatékonyság területén elérhető eredményeket Nagy Csilla, a We-Know Zrt. stratégiai projektekért felelős igazgatója mutatta be.

A Telekom Campus esetében az első év után a fűtési szezon energiafogyasztását 5891 GJ-lal sikerült mérsékelni, ami 37%-os megtakarításnak felel meg. (Ezzel a vállalat 295 tonna CO2 kibocsátását kerülte el, amely mennyiséget egy 14 hektáros erdőterület tudná egy év alatt megkötni.) 22,5%-os megtakarítás az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) is elszámolható volt. A második év után további 958 GJ-t sikerült megtakarítani.

A cég által nyújtott energiamenedzsment-optimalizációs szolgáltatás folyamata a felmérés, tervezés, ajánlatadás, szerződés, implementáció, üzemeltetés állomásokból áll össze. A megtakarításokat holtidő-menedzsmenttel, irodatér-optimalizációval, a mikroklímák kezelésével, illetve a külső körülmények kompenzálása által sikerült elérni.

Fontos feltétel az eszközök közötti kommunikáció lehetővé tétele:

azonban a hazai irodaházak 30%-a készen áll az automatizálásra,

amihez költséghatékony felokosítási lehetőségek állnak rendelkezésre, de a megfelelő személynek való instrukció küldése is működik a "buta" épületeknél. A rendszer skálázható, nem csak nagyvállalatok és nagy irodaházak számára hasznos, hanem a kkv-k is gyors megtérülést, akár 20% feletti megtakarítást érhetnek el alkalmazásával.

A dinamikus épületenergetikai szimulációt mutatta be gyakorlati példákon keresztül Flaisz Ágoston, a Planet Energy Kft. ügyvezetője, alapító tulajdonosa. Az ingatlanszektor energiafogyasztásának csökkentése az uniós klímapolitikai célok (European Green Deal, Fit for 55, EPBD 2024) teljesítésének is lényeges feltétele - mutatott rá. Az új épületeknél a tervezésben van a megoldás, de ez a szegmens a teljes állományon belül túl kicsi részaránnyal rendelkezik a jelentősebb dekarbonizáció eléréséhez. A meglévő épületek esetében nagyobb lehetőséget kínál a felújítás, valamint az üzemeltetés optimalizálása, ami beruházást igénylő vagy nem igénylő beavatkozásokkal is elősegíthető.

Az épületek üzemelése folyamatosan (akár óránként) változik, az üzemeltetés optimalizálását, finomhangolását lehetővé tevő helyzetelemzés pedig praktikusan dinamikus szimulációval lehetséges. A dinamikus szimuláció órás bontású számítást tesz lehetővé, ezáltal a dinamikus hatások is figyelembe vehetőek, az üzemeltetésbe való beavatkozás lehetőségei pedig részletesen vizsgálhatóak. A dinamikus szimuláció előnyei számos épületenergetikai tényező esetében nyilvánvalóak, így a határoló szerkezetek (például árnyékolás) hatása, a gépészeti rendszerek, a megújuló energiaforrások (például napelemes rendszerek), a felhasználói szokások, menetrendek, igények, illetve a felhasználói berendezések, eszközök, technológiai gépek esetében is.

A dinamikus szimuláció lépései:

Időjárási adatsor és alapadatok megadása

Épületgeometria felvétele

Felhasználói zónák kiosztása

Épületszerkezetek megadása

Világítási szintek és üzemelés meghatározása

Gépek, berendezések teljesítményének, üzemelési idejének meghatározása

Gépészeti rendszerek és vezérléseik meghatározása

Használati melegvíz felhasználás meghatározása

Felhasználók létszámának, használati idők meghatározása

Épület üzemeltetési szempontjainak figyelembe vétele

Többféle forgatókönyv vizsgálata, riportok készítése

A dinamikus szimuláció előnyei miatt több célra jól használható, így nagy beruházások előkészítéséhez, energetikai és gazdaságossági elemzéséhez; épületfelügyeleti rendszer (BMS) és Energiamenedzsment-rendszer (EMS) paraméterezéséhez; a dinamikus szimuláció eredményei szerint javaslatok, módosítások tehetőek; biztosítható a hőtermelők, légkezelők adott feltételek szerinti üzemeltetése; a téli, nyári, átmeneti időszakra vonatkozó komfort paraméterekre irányuló javaslatok fogalmazhatóak meg; valamint lehetővé válik a rendszerek működésének összehangolása.

Egyes épületek esetén akár 10-15% primerenergia megtakarítás érhető el csupán az üzemeltetés finomhangolásával.

Azonban már a tervezési fázisban is javasolt a szimulációs változatelemzések elkészítése, a tervezőkkel való konzultáció: ekkor nagyobb mértékű beavatkozás lehetséges (nagyobb elérhető megtakarítással) - mondta Flaisz Ágoston.

Címlapkép forrása: Portfolio