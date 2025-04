Ha a Goldman Sachs előrejelzése bejön, összeomlik az olajár a kereskedelmi háború miatt

A Goldman Sachs elemzői szerint a kereskedelmi háború és a növekvő kínálat hatására a Brent nyersolaj ára szélsőséges esetben akár 40 dollár alá is eshet hordónként - számolt be a Bloomberg

A Goldman Sachs – miután egy héten belül kétszer is csökkentette olajár-előrejelzéseit – most arra figyelmeztetett, hogy a Brent nyersolaj ára "szélsőséges" körülmények között akár 40 dollár alá is zuhanhat hordónként, ahogy a kereskedelmi háború kiéleződik és a kínálat növekszik.

Összehasonlításként, a Brent ára jelenleg 65 dollár környékén mozog,

vagyis innen egy több mint 38 százalékos zuhanást jelentene a 40 dolláros ár.

Egy szélsőségesebb és kevésbé valószínű forgatókönyvben, amelyben mind a globális GDP lassulása, mind az OPEC+ termeléscsökkentések teljes visszafordítása bekövetkezik, becslésünk szerint a Brent ára 2026 végére valamivel 40 dollár alá esne hordónként

– írták az elemzők.

Az említett esett a legrosszabb forgatókönyv, ehhez képest a bank jelenlegi alapesete jövő decemberre 55 dolláros Brentet feltételez, ami így is több mint 15 százalékos esést jelentene a mostani szintekről.

A globális olajpiacot az elmúlt időszakban megrázta a Trump-adminisztráció által eszkalált kereskedelmi háború, valamint más gazdaságok, köztük Kína ellenállása, ami növelte a recessziós kockázatokat és az energiafogyasztás előtt álló akadályokat. Ezzel egyidejűleg az OPEC+ a vártnál nagyobb mértékben növeli kitermelését a hosszú kínálatkorlátozási időszak után.

Ebben a környezetben olyan bankok, mint a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Societe Generale csökkentették alapesetként kezelt olajár-előrejelzéseiket, valamint kevésbé valószínű medve- és bikapiaci kimeneteleket is vizsgáltak, ami általános gyakorlat a nyersanyag-előrejelzésekben, hogy különböző feltételek mellett felmérjék a lehetséges forgatókönyveket.

Egy "tipikus" amerikai recessziót feltételezve, valamint a kínálatra vonatkozó alapszintű várakozások mellett a Brent ára idén decemberben 58 dollár, jövő év ugyanezen hónapjában pedig 50 dollár lehet hordónként – írták a Goldman elemzői.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ