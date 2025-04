"Komplex megoldásban kell gondolkodni" - Kulcsfontosságúvá válik az energiafogyasztás időzítése

Berényi Gábor, a Smart Solar Kft. ügyvezetője előadásában az energiarendszerek átalakulásáról, a decentralizált energiatermelés előretöréséről, valamint az ebből fakadó gazdasági, technológiai és szabályozási kihívásokról beszélt a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 Konferenciáján. Rámutatott, hogy az időjárásfüggő megújulók térnyerése kiszámíthatatlanabbá teszi a villamosenergia-piacot, ami különösen felértékeli a rugalmas fogyasztást, a tárolási megoldásokat és ezzel együtt az optimalizált rendszereket.

Berényi Gábor az előadásában öt fő pont mentén mutatta be a villamosenergia-beszerzés sokszínűségét, mióta megjelentek a megújulóenergia-termelők a piacon.

A fogyasztás időzítése kulcsfontosságúvá vált

Egyazon nap folyamán a villamosenergia ára között hatalmas, több száz eurós különbségek is lehetnek. Emiatt aki képes alkalmazkodni a piaci árak gyors változásához – például energiatárolással vagy rugalmas termeléssel –, jelentős költségmegtakarítást érhet el. Az előadásban egész konkrét számítás is elhangzott: napelem és energiatárolói időérték optimalizálással akár 42%-os megtakarítás is elérhető az energiaárak és rendszerhasználati díjak összegén.

Minél pontosabban fel tudja valaki mérni az energiafogyasztását, annál kedvezőbb árat érhet el.

Ráadásul most már elérhetők a piacon a hosszútávú szerződések is, mint például a PPA-k. Ez több szempontból is kedvező feltételeket biztosíthat a felhasználóknak: egyrészt kiszámítható, kedvező árat biztosít hosszútávra, másrészt az infláció-t is "diszkontálja".

A bank pénze romlik, és nem a beruházóé.

Emellett egyre inkább fókuszba kerül a szezonalitás is, illetve az azzal kapcsolatos eltérő termelési és költségszámítások.

Berényi Gábor kifejezett ajánlása az volt, hogy az energiabeszerzés ne csupán éves becsült volumen alapján​ kerüljön meghatározásra.Tehát érdemes a szezonális termelési volumenhez igazítani a szezonális paramétereket. Ráadásul a jelenség miatt "már a rendszerhasználati díjak is szezonálisak" - tette hozzá.

​Ezzel együtt a villamos energia időértéke egy kulcsfontosságú fogalom

A saját fogyasztásom kontrollálásával könnyen nyertesként lehet kikerülni egy ilyen helyzetben, hiszen akár negatív áron is hozzájuthatunk ugyanazon energiához. Ennek kontrollálásához pedig nagyban hozzásegíthetek az energiatárolók.

Az energiatárolóval könnyebben lehet menedzselni a fogyasztási időgörbét, emiatt sokkal kedvezőbbek lesznek az átlagos áramárak is.

Berényi Gábor megemlítette azt is, hogy az energiafogyasztás és termelés már nem csak pusztán technikai kérdés. Egyfajta kulturális átalakulás is zajlik, ahol a decentralizáció, közösségi energiatermelés, és a zöld értékek előtérbe kerülnek. Ebben a folyamatban a társadalmi elfogadottság, a helyi közösségek bevonása, valamint az oktatás is kulcsfontosságú szerepet játszik. Azt is hozzátette, hogy

Egy naperőmű profil önmagában már nem nagy érték jelenleg

- hiszen ma már számos megújuló erőmű működik Magyarországon, ezért különösen fontos, hogy a meglévő rendszereket optimalizálják, illetve az újonnan települő egységek már eleve ezen szemlélet mentén, a rugalmasságot és hatékonyságot szem előtt tartva valósuljanak meg.

Egy ilyen hatékonyan működő rendszerhez viszont

egy komplex megoldásban kell gondolkodni

Tehát a rendszer optimalizációja sokdimenziós kérdés – technikai, gazdasági, társadalmi és szabályozási szinten is - mutatott rá.

A siker kulcsa a szereplők együttműködésében, az új technológiák integrálásában és a piaci mechanizmusok rugalmas alkalmazásában rejlik

